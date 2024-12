Darauf können sich Fans bei "Love is Blind: Germany" freuen

Anfang Januar feiert "Love is Blind" in Deutschland seine Premiere. Gegenüber Promiflash verraten die Moderatoren Steffi Brungs und Christian Wackert exklusiv, worauf sich die Fans freuen können. Für Christian ist eins völlig klar: "Es wird nicht auf Skandale oder die Sendezeit geachtet." Bei der deutschen Version der Datingshow liege der Fokus vor allem auf dem Experiment, es gehe laut dem Duo um tiefgründige Gespräche und das Teilen von Erfahrungen. "Die Zuschauer können sich auf 'normale' Menschen einstellen, die wirklich auf der Suche nach der wahren Liebe sind", betont der Moderator.

Daraufhin fährt seine Kollegin fort: "Es ist eine ganz andere Datingshow, mit einem Ansatz, der dem aktuellen Trend entgegenwirkt, dass alle sich nur auf die Optik reduzieren." Bei "Love is Blind" sehen die Kandidaten sich bis zum Heiratsantrag nicht – die Show besteht daraus, sich nur über intensive Unterhaltungen kennenzulernen. "Unsere Kandidaten sind extrem cool und wir können uns alle für das Dating-Leben eine Scheibe davon abschneiden", betont Steffi im exklusiven Promiflash-Interview. Besonders interessant wird es laut den Datingshow-Experten, wenn man die Sendung mit den internationalen Versionen vergleicht. "Die Zuschauer aus den USA und England haben auf jeden Fall Lust auf die Deutschen und ihre andere Mentalität", betont die Entertainerin.

Vergangene Woche gab Netflix einen ersten Einblick in das Format. In einem Trailer wurden die 15 Singles vorgestellt, die sich dieses Jahr trauen, einander zu daten, ohne sich vorher gesehen zu haben. "Ich möchte jemanden für sein Inneres, für die Seele, für die Werte", eine Kandidatin spricht das aus, was die Moderatoren schon angekündigt hatten. Acht Frauen und sieben Männer hoffen auf die Chance, in der neuen Reality-Show die Liebe zu finden. Bei einer Kandidatin wird die Zuversicht in das Experiment bereits im Trailer deutlich: "Wir haben eine Verbindung, die spürt man auch durch die Wand."

Netflix Christian Wackert, Moderator von "Love is Blind: Germany"

Netflix Steffi Brungs und Chris Wackert, Moderations-Duo von "Love is Blind: Germany"

