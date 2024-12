Das ist die Liebesgeschichte von Lindsay Lohan und Bader

Die Schauspielerin Lindsay Lohan (38) hat ihr persönliches Glück gefunden. Bereits seit 2022 ist die "Mean Girls"-Darstellerin mit Bader Shammas verheiratet, mit dem sie im Juli 2023 ihr erstes Kind, Sohn Luai, bekam. Das Paar lebt gemeinsam in Dubai, wo Lindsay die Ruhe abseits des Rampenlichts genießt und sich auf ihr Familienleben konzentriert.

Im Februar 2020 waren erste Gerüchte über eine Beziehung zwischen Lindsay und Bader aufgekommen. Damals hatte sie ihn auf einem Foto auf einem Musikfestival in Dubai als ihren Freund bezeichnet. Zwei Jahre später hatte das Paar sich das Ja-Wort gegeben und laut People die Flitterwochen an der türkischen Riviera verbracht. "Ich bin die glücklichste Frau der Welt. Nicht, weil ich einen Mann brauche, sondern weil er mich gefunden hat und wusste, dass ich nach Glück und Unbeschwertheit suchte. Ich bin überwältigt, dass er mein Ehemann ist", schrieb Lindsay damals voller Freude auf Instagram.

Bader arbeitet als stellvertretender Vizepräsident bei der renommierten Finanzfirma Credit Suisse. Studiert hat er an der University of South Florida sowie der University of Tampa. Das Paar hat sich bewusst für ein Leben in Dubai entschieden, um dem ständigen Medienrummel zu entfliehen. In einem Interview mit ET verriet Lindsay: "Ich liebe es, in New York zu leben, aber ich genieße die Ruhe und den Frieden [...] im Nahen Osten [...], weil es in Dubai keine Kameras gibt und ich mich tatsächlich auf das konzentrieren kann, was ich im Leben tun möchte."

Getty Images Lindsay Lohan, Paris Fashion Week, September 2024, Paris

Getty Images Lindsay Lohan und Bader Shammas auf der "Falling For Christmas"-Premiere im November 2022.

