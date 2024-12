Elsa Latifaj macht Schluss mit Reality und zieht sich zurück

Elsa Latifaj ist aus dem Reality-TV mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Ihre Reality-Karriere startete sie als Kandidatin bei Germany's Next Topmodel und erst kürzlich polarisierte die Krawallnudel in der diesjährigen Staffel von Das große Promi-Büßen. Müssen sich die Zuschauer nun von Elsa verabschieden? Ein neuer Post auf Instagram lässt den Rückzug der 19-Jährigen vermuten. Eine Fanseite der Influencerin veröffentlicht ein Bild von Elsa mit folgenden Zeilen: "Wie ihr sicher schon alle mitbekommen habt, hört Elsa mit Reality auf und zieht sich komplett zurück." Mit dieser These scheint die Fanseite offenbar richtig zu liegen, denn das Model repostet die Story auch auf ihrem eigenen Kanal.

Elsa scheint es wohl ernst zu meinen. In der letzten Folge von "Das große Promi-Büßen" offenbarte sie ihre Zukunftspläne: "Liebe Zuschauer, ich habe euch etwas zu verkünden: 'Für mich ist das die letzte Show. Mich sieht man danach nirgendwo mehr.'" Auch die Chance auf ein Comeback schloss die ehemalige Forsthaus Rampensau-Kandidatin aus. "Ich komme nie wieder mehr zurück", stellte die 19-Jährige klar. Traurig schien sie über diese Entscheidung nicht zu sein. "Ich bin echt zufrieden damit", merkte Elsa an.

Im Reality-TV fiel Elsa vor allem durch ihre impulsive Art auf. Auch beim Promi-Büßen war sie mit ihren Mitstreitern mehrfach aneinandergeraten. Den ehemaligen Fußballer Thorsten Legat (56) bezeichnete sie während eines Streits als "alten Sack". Und auch mit dessen Sohn Nico Legat (26) schien sie sich ganz und gar nicht zu verstehen. Dieser drohte seiner Konkurrentin sogar körperliche Gewalt an. "Die braucht so langsam mal eine Backpfeife. Die braucht so eine richtige Respektschelle mal", wütete der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer.

Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj, Influencerin

Joyn Vanessa Mariposa, Elsa Latifaj und Anita Latifi bei "Das große Promi-Büßen"

