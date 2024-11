"Alter Sack": Bei Promi-Büßen-Elsa und Thorsten kracht es

In der aktuellen Folge von Das große Promi-Büßen wird aus Spaß plötzlich ernst. Thorsten Legat (56), Bobby Chamberz und Anita Latifi (28) versprechen der Gruppe eine Pizza, wenn einer von ihnen seinen Koffer abgibt. Doch den Deal gibt es gar nicht, wie Elsa Latifaj, sehr zu ihrem Unmut, feststellen muss. "Ich finde das so scheiße von euch, dass ihr uns verarscht, wegen eines Stücks Pizza. Was soll das?", meckert die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin wütend. Besonders auf den Ex-Fußballer hat sie es abgesehen: "Wie alt bist du, Thorsten? Du bist 55!" Das lässt der Sportler nicht auf sich sitzen. "Ja, und du bist das Küken hier", entgegnet er. Da platzt Elsa offenbar die Zündschnur: "Ich bin lieber ein Küken, als ein alter Sack!"

Damit ist der Streit zwischen Elsa und Thorsten aber noch lange nicht gegessen. Wenig später geraten die Realitystars erneut aneinander. Der Fußballer bezeichnet die 19-Jährige als undankbar und stellt ihre Erziehung infrage – für Elsa offenbar ein absolutes No-Go. "Rede nicht über meine Erziehung, sonst hast du ein fettes Problem mit meiner Familie", droht sie dem ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten. Nach diesem Einschüchterungsversuch schaltet sich auch Thorstens Sohn Nico Legat (26) ein: "Hör auf zu drohen. Du weißt nicht, wer er ist", ermahnt er seine Mitstreiterin. Doch Elsa reicht es noch nicht: "Dass ein alter Opa mit einer 19-Jährigen so redet... Schäm dich", stichelt sie weiter.

Beim Promi-Büßen gerät Elsa jedoch nicht nur mit Thorsten aneinander. Bereits in der ersten Folge bekam sie sich mit ihrem Mitstreiter Sam Dylan (33) in die Haare. Auslöser dafür waren Elsas ständige Meckereien, die dem Sommerhaus-Kandidaten offenbar mächtig auf die Nerven gingen. Und das teilte er ihr prompt mit. "Oh Elsa, du bist schon wieder nur am Meckern", schnauzte er das Model an. "Ich weiß nicht, was dein f*cking Problem ist, ich habe dich bis vorhin in Ruhe gelassen. Lass mich in Ruhe, ich bin hier, um mein Image zu verbessern", entgegnete sie daraufhin wutentbrannt.

Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj im August 2024

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

