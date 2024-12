Bett oder Burger? Promi-Büßen-Deal sorgt für große Aufregung

"Das große Promibüßen" startet in Folge zehn direkt mit einem Aufreger. Das Telefon klingelt, Anita Latifi (28) hebt ab und am anderen Ende ist eine Computer-Stimme, die ihr einen leckeren Deal vorschlägt: "Für jedes Camp-Bett, das ihr abgebt, bekommt ihr einen Burger." Das lassen sich die Kandidaten nicht zweimal sagen – sie stürmen kopflos davon, um ihren Schlafplatz einzutauschen. "Ich habe sieben Tage nicht gegessen. Glaubst du wirklich, ich würde mir jetzt einen Burger entgehen lassen? Da gebe ich ein f*cking Bett ab, für einen Burger", erklärt Elsa Latifaj ihre Entscheidung.

Neben Elsa fackeln auch Thorsten Legat (56), Nico Legat (26), Vanessa Mariposa (31) und Anita nicht lange. Nur Sam Dylan (33) und Bobby Chamberz bleiben kritisch und entscheiden sich gegen die Köstlichkeit. "Was ich überhaupt nicht verstehen kann ist, warum man nicht nach fragt, was das für ein Burger das ist und wie lange man das Bett abgeben muss", zeigt sich Sam einfach nur verständnislos. Bobbys Reaktion beweist mal wieder, dass beim Essen der Spaß aufhört: Er reagiert ziemlich sauer darauf, dass niemand in Erfahrung gebracht hat, wie lange man für den Burger auf sein Bett verzichten muss. Als dann auch keiner sein Essen mit ihm teilen will, ist es bei ihm vorbei: "Ich hätte mit Nico oder mit Thorsten geteilt. Da weiß ich ja jetzt, wo ich bei ihnen bin." Währenddessen genießen die anderen ihr Festmahl und bereuen nichts. "Ich habe mich verliebt in diesen Burger. Ich dachte, ich leck gleich rum mit diesem Burger", zeigt sich Anita euphorisch und fügt hinzu: "Der Deal hat sich gelohnt."

Die erste Nacht ohne Bett ist dann aber doch nicht für alle so komfortabel wie erwartet. Während Elsa nach wie vor glücklich über ihre Entscheidung ist und wie eine Prinzessin auf einem Nest aus Handtüchern, Klamotten und Decken geschlafen hat, haben Thorsten und Nico wohl kaum ein Auge zubekommen.

"Das große Promi-Büßen" kommt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vorab können Zuschauer die Episode bereits auf Joyn streamen.

©Joyn Bobby Chamberz bei "Das große Promi-Büßen"

Joyn. Nico Legat, Thorsten Legat, Bobby Chamberz bei "Das große Promi-Büßen"

