Elton John würde sich nur Süßes als Henkersmahlzeit wünschen

Elton John (77) hat in einem Podcast enthüllt, dass er sich an einen strengen Ernährungsplan halten muss und sich nach Süßigkeiten sehnt. Der Sänger erzählte als Gast bei "Ruthie's Table 4", dass er keinen Zucker esse und es schon lange her sei, seit er sich zuletzt eine süße Leckerei gegönnt habe. "Ich sehne mich nach Schokolade und Eiscreme", sagte Elton, der seit Anfang der 2000er-Jahre mit Diabetes lebt.

Im Gespräch mit seinem Ehemann David Furnish (62) erzählte Elton weiter, dass er zwar einen Apfel oder etwas Melone essen könne, solange es seinen Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe treibe. "Aber ich kann kein Eis essen. Und ich liebe Eis", fügte er hinzu. Als Henkersmahlzeit würde er sich deshalb "nichts außer Süßigkeiten" wünschen, darunter Eiscreme, Apfelkuchen und Rhabarber-Crumble. "Ich mag alle möglichen Dinge, die nicht gut für mich sind: frittiertes Hühnchen, Donuts", gestand er lachend.

Elton und David sprachen in dem Podcast auch über ihre gemeinsame Leidenschaft für Porzellan, Tischdecken und Serviettenringe, die sie sammeln. "Das ist Davids Schuld", scherzte der "I'm still Standing"-Interpret. Einmal hätten sie in Venedig so viel Geld für Tischdecken ausgegeben, dass er es kaum glauben konnte. Sie erinnerten sich auch an ihre Kindheit und die Bedeutung von Essen in ihren Familien. Elton erzählte, dass seine Mutter trotz harter Arbeit immer nach Hause kam und für die Familie kochte. "Sie war eine fleißige Frau", sagte er rückblickend.

Getty Images Elton John, Sänger

Getty Images Elton John und David Furnish im Mai 2021

