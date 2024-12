Erster Trailer gibt Vorgeschmack auf Schuh-des-Manitu-Sequel

Für alle Fans des beliebten Kinofilms "Der Schuh des Manitu" gibt es tolle Neuigkeiten. 23 Jahre nach dem Original kommt im August des nächsten Jahres die Fortsetzung "Das Kanu des Manitu" in die Kinos. Die Regie übernimmt, wie auch beim Vorgänger, der Comedian Bully Herbig (56). Ein erster Trailer gibt nun einen kleinen Vorgeschmack auf den Film, der im Wilden Westen spielen wird. Abahachi, der Häuptling der Apachen, gespielt von Bully, und sein weißer Blutsbruder Ranger, verkörpert von Christian Tramitz (69), erleben "das größte Abenteuer aller Zeiten", wie es im Clip heißt.

Es gibt offenbar eine neue aufstrebende Bande, die dem Duo das Leben schwer macht. Die Bande lockt "Abahachi und Ranger in eine Falle, um an das sagenumwobene 'Kanu des Manitu' zu gelangen", wird in der Beschreibung des Trailers erklärt. Aus dieser Falle gelangen sie jedoch nur mithilfe der Nebendarsteller Rick Kavanian (53) und Jasmin Schwiers (42) heraus. Neben schwierigen Challenges gibt es natürlich auch eine große Portion Humor, die bei Bullys Filmen natürlich nie fehlen darf.

Den Kinostart am 14. August nächsten Jahres kann Bully offenbar gar nicht mehr erwarten. Im Interview mit RTL erklärt der Komiker: "Ich muss mir so auf die Zunge beißen, ich würde euch ja am liebsten alles erzählen." Was der 56-Jährige jedenfalls schon einmal verrät, ist, dass der Dreh offenbar ganz fantastisch lief. "Wir haben ein riesengroßes Glück gehabt, wir hatten 45 Drehtage in Spanien, in München, in Deutschland und auch in den USA. Das Aufregendste ist immer, ob das Wetter hält. [...] Bei uns hat das Wetter immer bestens mitgemacht und dafür bin ich dem Manitu sehr dankbar", schwärmt der Drehbuchautor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Tramitz im November 2021

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Der Schuh des Manitu"

Anzeige Anzeige