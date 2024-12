Festschmaus? Das essen die britischen Royals an Weihnachten

Weihnachten bei der britischen Königsfamilie mag glamourös erscheinen, doch ein ehemaliger Butler von König Charles III. (76) beschreibt die Festlichkeiten als eher bodenständig. Grant Harrold, der von 2004 bis 2011 als Butler für Charles arbeitete, verriet, dass die Royals nach ihrem traditionellen Kirchgang und einem formellen Mittagessen am Weihnachtsabend ein Büfett genießen. Dieses wird speziell so eingerichtet, dass das Personal frei hat. Das Menü beinhaltet übrig gebliebene Speisen vom Tag, wobei nichts verschwendet wird, und wird mit typisch festlichen Gerichten wie Gans, Truthahn oder Rindfleisch angerichtet. "Eine sehr feine Variante eines Selbstbedienungsbüfetts", plaudert der ehemalige Butler mit einem Augenzwinkern gegenüber Fabulous aus.

Neben den abendlichen Büfetts setzen die Royals wohl auch bei anderen Traditionen auf Beständigkeit. Wie der ehemalige Chefkoch Darren McGrady ebenfalls gegenüber dem Magazin offenbart, besteht das Weihnachtsmenü seit Jahrzehnten unverändert aus einer Vorspeise mit Meeresfrüchten, einem Hauptgang mit festlichen Beilagen wie Pastinaken, Karotten und Rosenkohl sowie einem Christmas Pudding zum Dessert. Deutsche Einflüsse, die auf die Herkunft der Familie zurückgehen, prägen ebenfalls die Feiertage: Zum Beispiel werden Geschenke nach deutscher Tradition bereits an Heiligabend geöffnet. Am Weihnachtsmorgen beginnt der Tag mit einem üppigen Frühstück, gefolgt vom Kirchgang und einem großen Mittagessen. Nachmittags gibt es Tee mit Obstkuchen, bevor der Tag später mit dem festlichen Büfett ausklingt.

Doch nicht alle Royals feiern gemeinsam auf Sandringham. Berichten zufolge wurde Prinz Harry (40) dieses Jahr erneut nicht eingeladen, die Feiertage mit seiner Familie in Großbritannien zu verbringen – zuletzt feierte er 2018 mit den Royals. Und auch Charles' Bruder, Prinz Andrew (64), soll in diesem Jahr wohl auf das familiäre Zusammenkommen verzichten. Zuvor wurde immer wieder berichtet, dass sich die beiden Brüder in den Haaren liegen. Bei dem Streit soll es unter anderem darum gehen, dass Charles Andrew die finanzielle Unterstützung gestrichen hat.

Getty Images König Charles vor einem geschmückten Türrahmen bei der "Crafts at Christmas"-Veranstaltung

Getty Images Prinz Andrew

