Florence Pugh macht ernst: Karrierepause für ein neues Leben

Die britische Schauspielerin Florence Pugh (28) hat nach den Dreharbeiten zu ihrem neuesten Film "We Live In Time" erkannt, dass sie ihr Leben neu ordnen muss. In einem Interview mit The Times gab die Schauspielerin bekannt, dass sie für ihre Hollywood-Karriere viele Opfer gebracht habe und dadurch das Gefühl hatte, die Kontrolle über ihr Privatleben verloren zu haben. "Ich musste verdammt noch mal aufwachen", sagte sie entschlossen.

Die 28-Jährige entschied sich, nach einem Jahrzehnt harter Arbeit im Filmgeschäft, eine Pause einzulegen, um ihrem Privatleben mehr Raum zu geben. Diese Entscheidung fiel mit ihrem neuen Fokus darauf, herauszufinden, was sie wirklich im Leben möchte. "Ich will sicherstellen, dass die Dinge, die ich tun muss – ob Kinder, Familie oder Veränderungen – jetzt in Angriff genommen werden", sagte sie gegenüber der Zeitunbg. Diese Überlegungen kamen auch zu einer Zeit, in der sie Gerüchte um eine neue Romanze mit dem Peaky Blinders-Star Finn Cole (29) bestätigte.

Nach der Trennung von Zach Braff (49) im Jahr 2022 blickt Florence auch auf die turbulente Zeit ihrer Beziehung zurück. Sie erklärte, dass sie und Zach immer wieder mit negativen Kommentaren konfrontiert worden seien. "Ich musste darüber sprechen, weil Menschen mich und meinen Partner schikanierten", sagte sie. Heute zieht Florence es vor, ihre Beziehungen aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Sie konzentriert sich darauf, ihrem Privatleben Raum zu geben und eine Balance zwischen Karriere und persönlichen Bedürfnissen zu finden.

Eamonn M. McCormack/Getty Images "Peaky Blinders"-Star Finn Cole

Getty Images Florence Pugh und Zach Braff in London, März 2023

