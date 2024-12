"Hasse das Training": So bleibt Katy Perry trotzdem in Form

Katy Perry (40) sorgte kürzlich bei einem Event in Philadelphia für Aufsehen, als sie in einem roten Paillettenkleid mit durchscheinendem Mittelteil auftrat und ihre beeindruckende neue Figur zur Schau stellte. Während der Aufzeichnung für ihre ITV-Konzertsendung "Night of a Lifetime" sprach die Sängerin nun offen über ihre Haltung zum Thema Fitness. "Ich hasse es, zu trainieren", gestand sie. Stattdessen bevorzuge sie Aktivitäten wie Tanzen und Schwimmen, die sich für sie nicht wie klassisches Training anfühlen würden.

Auf die bewundernden Kommentare zu ihren muskulösen Armen reagierte sie schmunzelnd: "Ich habe gehört, dass mein Bizeps im Internet die Runde macht. Das kommt vom Schwimmen, ich bin eine ziemlich gute Schwimmerin." Außerdem gab sie zu, dass sie vor ihrer kommenden "Lifetimes"-Welttournee vielleicht doch noch mehr Sport machen sollte. "Es ist schon eine Weile her, seit ich auf Tour war, und bis dahin werden es acht Jahre sein. Ich sollte wahrscheinlich doch ins Fitnessstudio gehen. Die Tour wird eine Tanzparty, und jeder ist eingeladen", erzählte sie.

Nachdem Spekulationen über ihren Gewichtsverlust und die mögliche Verwendung von Ozempic aufgekommen waren, die jedoch dementiert wurden, sprach Katy auch offen über ihr Familienleben und darüber, dass ihr Verlobter Orlando Bloom (47) bei ihrem neuen Lifestyle eine Rolle spiele. "Orlando ist ein besserer Koch als ich, aber ich mache einen unglaublichen Avocado-Toast", verriet die Sängerin. Gemeinsam würden sie großen Wert auf eine gesunde Ernährung legen und sich gegenseitig unterstützen, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

Getty Images Katy Perry, Sängerin, 2024

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, September 2024

