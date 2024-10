Jodie Turner-Smith findet Co-Parenting mit Ex "kompliziert"

Jodie Turner-Smith (38) hat über die gemeinsame Erziehung ihrer vierjährigen Tochter Juno mit ihrem Ex-Mann Joshua Jackson (46) gesprochen. Nachdem das einst verliebte Paar letztes Jahr nach drei Jahren Ehe seine Trennung bekannt gegeben hatte, erzählt die Schauspielerin nun von den Herausforderungen des Co-Parentings. "Es ist eine Anpassungsphase für jeden, der sich von jemandem trennt, weil man es gewohnt ist, die ganze Zeit mit seinem Kind zusammen zu sein. Aber niemand gibt dir ein Handbuch. Jeder versucht, es herauszufinden", verriet die gegenüber Glamour bei den diesjährigen Glamour Women of the Year Awards in London.

Die 38-Jährige fügte hinzu, dass es besonders "kompliziert" sei, wenn jeder Elternteil ein eigenes Leben habe und man deshalb auseinandergegangen sei. Jodie ist derzeit in London, um die englischsprachige Neuauflage der französischen Spionageserie "Le Bureau des Légendes" zu drehen. In ihrer zwei Tage andauernden Drehpause flog sie jedoch zurück nach Los Angeles, um Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen, die dort zur Schule geht. "Das von ihr getrennt zu sein, war schwierig", gestand die Schauspielerin und fügte hinzu: "Das ist das Härteste, was ich je durchmachen musste."

Die 38-Jährige sprach auch offen über ihren Kampf mit dem Hochstapler-Syndrom und erklärte, dass die Auszeichnung ihr viel bedeute und die Möglichkeit unterstreiche, durch ihre Arbeit Liebe und Freude zu verbreiten. Ihre Freunde, darunter auch die Schauspielerin Naomie Harris (48), unterstützen sie dabei und freuen sich auf ihre kommenden Projekte. Über Joshua sagte Jodie: "Er kann tun, was er will. Sei einfach gut zu Juno und gut zu Junos Mama, denn ich werde für immer Junos Mama sein. Es liegt nicht an mir, seine Reise zu bewerten." Das Ex-Paar lernte sich 2018 kennen und heiratete im darauffolgenden Jahr. Im Oktober 2023 gaben sie ihre Trennung bekannt.

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson bei der Filmpremiere zu "Queen & Slim", November 2019

Getty Images Jodie Turner-Smith, Schauspielerin

