Kennt Andrej Mangold mittlerweile seine Schwiegereltern?

Im Juni vergangenen Jahres hatten sich Andrej Mangold (37) und die Eltern seiner Partnerin Annika Jung noch nicht gekannt. Und das, obwohl der Ex-Bachelor und seine Freundin bereits im August 2022 ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. Promiflash wollte nun wissen – hat sich das denn mittlerweile geändert? Immerhin ist seither einige Zeit verstrichen. "Ja, das ist auch schon länger her", verrät Andrej im Gespräch und setzt sogar noch eins obendrauf: "Wir sind im August sogar nach Belgien in den Familienurlaub gefahren."

Für Andrej und Annika war diese Form von Urlaub absolutes Neuland. "Das hatte ich in der Form auch noch nie. Da waren wir in Belgien und, glaube ich, zehn, zwölf Leute. [...] Das war so richtig die schrecklich nette Familie – alle unter einem Dach", erinnert sich der Ex von Jennifer Lange (31) zurück. Die Reise ging rund vier Tage und hat gezeigt, dass alle Charaktere sehr gut miteinander klarkommen. "Ich habe einen Daumen-Hoch bekommen und sie auch", scherzt der 37-Jährige im Promiflash-Interview.

Um Andrej war es die vergangenen Monate eher ruhig. Der einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und nutzte die Zeit für sich. Auch das Weihnachtsfest möchte der Fitness-Liebhaber ganz alleine mit Annika verbringen – und zwar im Warmen. Gegenüber Promiflash verriet Annika, dass es für die beiden viele Kilometer weit weg gehe: "Für mich [ist es] zum ersten Mal nicht in Deutschland, also nicht zu Hause. Wir fliegen nämlich nach Sansibar." Die beiden werden erst zum Ende des Jahres nach Deutschland zurückkehren.

Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung, Februar 2024

Instagram / dregold Andrej Mangold und seine Partnerin Annika Jung

