Mit breitem Lächeln: Bruce Willis jodelt für seine Familie

Bruce Willis (69) zeigt sich in einem neuen Video von seiner charmantesten Seite. Seine Frau Emma Heming (46) Willis teilte einen Clip in ihrer Instagram-Story, in dem der "Stirb Langsam"-Star entspannt auf einer Veranda sitzt und ausgelassen jodelt. Das Model betitelte den Beitrag kurz und prägnant mit den Worten: "Er. Für immer"."Alles klar, Leute, das war's", erklärte Bruce darin lachend, bevor der kurze Ausschnitt endete. Der Actionheld, bei dem 2022 Aphasie und Frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde, beweist damit, dass er auch in diesen schwierigen Zeiten seinen Humor nicht verliert.

Emma gewährte ihren Fans noch weitere private Einblicke: Auf einem Foto hilft Bruce einer seiner Töchter beim Golfschwung, ein anderes zeigt ihn im Teetassen-Karussell mit Tochter Mabel (12). Ein niedliches Familienbild mit den gemeinsamen Kindern rundete die Serie ab. "Sie. Für immer", schrieb Emma zu den Aufnahmen und betonte damit den unerschütterlichen Zusammenhalt der Familie. Bereits 2022 hatten Bruces Angehörige, darunter auch seine Ex-Frau Demi Moore (62) und deren gemeinsame Töchter, öffentlich gemacht, dass der Hollywood-Star mit Aphasie lebt – einer Erkrankung, die seine Kommunikationsfähigkeit erheblich beeinträchtigt.

In einem Interview mit Town & Country sprach Emma kürzlich offen darüber, wie sie die vergangenen Jahre bewältigt hat und wie sie ihren Töchtern Bruces Krankheit erklärt. "Ich versuche, die Balance zwischen der Trauer, die mich jederzeit überwältigen kann, und der Freude zu finden", erzählte sie. Obwohl die Diagnose ein schwerer Schlag gewesen sei, hob Emma hervor: "Diese Krankheit wird oft fehldiagnostiziert, übersehen und missverstanden. Daher war es entscheidend, endlich eine klare Diagnose zu haben, damit ich verstehen konnte, was Frontotemporale Demenz ist und unsere Kinder darüber aufklären konnte."

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming, 2019

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis' Ehefrau Emma Heming im Juli 2024

