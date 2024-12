So emotional verabschiedet sich Miley Cyrus vom Jahr 2024

Miley Cyrus (32) hat sich mit einer emotionalen Nachricht auf Instagram an ihre Fans gewandt und von ihrem Blick auf das Jahr 2024 berichtet. Die Sängerin, die mit Songs wie "Wrecking Ball" weltweiten Erfolg feierte, überraschte mit reflektierenden Worten: "Frohe Feiertage und neues Jahr! Es ist bittersüß, sich von einem Jahr zu verabschieden, das so gut für mich war, aber ich freue mich darauf, wieder von vorne anzufangen."

In ihrem Beitrag sprach Miley offen über die Herausforderungen, die mit Veränderungen einhergehen. Sie beschrieb, dass der Prozess des Loslassens schmerzhaft sein könne, aber dass sie sich darauf freue, sich neuen Projekten und Erfahrungen zu widmen. "In allem, was ich tue, gehe ich immer den ganzen Weg. Ich gebe alles, damit es enden, weitergehen und neu beginnen kann", teilte sie mit. Trotz des Herzschmerzes, der mit diesem Prozess manchmal verbunden sei, habe sie gelernt, dass sich die Teile am Ende wieder zu etwas Schönem zusammenfügen.

Miley ist seit Jahren eine der bekanntesten Popikonen und begeistert nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch durch ihre Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. Privat gibt sich die Sängerin und Schauspielerin, die früher durch ihre Rolle als Hannah Montana berühmt wurde, mittlerweile eher zurückhaltend. Ihre Botschaft an ihre Fans zeigt aber, wie wichtig ihr die enge Verbindung zu ihrem Publikum ist. Für viele bleibt Miley ein Vorbild, wenn es um Mut, Veränderung und den Glauben an einen Neuanfang geht – Werte, die sie auch dieses Jahr wieder in den Mittelpunkt ihres Lebensgerüsts gestellt hat.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus, 2012

Getty Images Miley Cyrus bei den Grammys 2024

