So sehr belastet Coupleontour-Ina der Lungenkrebs ihrer Mama

Ina Borck (28), die gemeinsam mit Nessi (28) als Coupleontour berühmt wurde, hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Im März gab die Influencerin bekannt, dass ihre Mutter an Krebs leidet. Nun erklärt sie im Promiflash-Interview, wie sie mit der Diagnose ihrer Mama umgeht. "Es geht mir momentan ganz in Ordnung. Es tut gut, meine kranke Mutter in der Nähe zu wissen", offenbart die Mutter von Olivia. Allerdings gibt die Berlinerin auch zu: "Es belastet mich sehr, dass der Krebs bei ihr so fortgeschritten ist und wir nicht wissen, wie lange wir sie noch haben."

Schon ein paar Tage vor Weihnachten machte Ina ihrer Mutter eine riesige Freude. Die stolze Großmutter kommt aus Bulgarien und liebt die bulgarische Küche. Aufgrund ihrer Erkrankung konnte sie allerdings seit Monaten nicht mehr dorthin reisen. Kurzerhand überraschte die Social-Media-Bekanntheit ihre Mama mit einem Besuch in einem bulgarischen Supermarkt. "Sie war erst völlig verdattert, doch zwischen den ganzen Lebensmitteln ist sie total aufgegangen", freute sich die 28-Jährige in einem Video auf Instagram.

Nach acht gemeinsamen Jahren gaben Nessi und Ina im September ihr Liebes-Aus bekannt. Die Feiertage verbringen die beiden Mütter aufgrund der Trennung nicht zusammen, auch wenn sie sich wegen ihrer gemeinsamen Tochter sehen werden. Gegenüber Promiflash verrät die Blondine: "Ich werde den Heiligabend selbst mit meiner Mama und meiner Schwester in Köln verbringen. Am 1. Weihnachtsfeiertag geht es dann nach Berlin, um Papa und meine Oma zu sehen."

Instagram / inaontour Inaontour und ihre Mama, Dezember 2024

Instagram / nessiontour Nessi und Ina von Coupleontour