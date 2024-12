Trotz Rechtsstreit: Blake Lively setzt Fokus auf Familie

Blake Lively (37) hat wenige Tage vor Weihnachten eine Klage gegen ihren Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (40) eingereicht – dies sorgt nicht nur in Hollywood für Schlagzeilen. In ihrer Klage wirft die Schauspielerin Justin sexuelle Belästigung und die gezielte Zerstörung ihres Rufs vor. Doch obwohl die Vorwürfe schwer wiegen, liegt ihre Priorität derzeit bei ihrer Familie. Eine Insider-Quelle verriet people: "Sie versucht einfach, Weihnachten für ihre Kinder besonders zu machen." Gemeinsam mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) zieht Blake vier Kinder groß: die Töchter James (10), Inez (8) und Betty (5) sowie den einjährigen Sohn Olin.

Die Klage gegen ihren Kollegen enthält viele Vorwürfe. Blake berichtet, dass sie und ihr Baby aufgrund eines COVID-Ausbruchs am Set von It ends with us erkrankten, von dem sie laut eigener Aussage zuvor nicht informiert worden sei. Darüber hinaus schildert sie, dass am Set eine feindselige Arbeitsatmosphäre geherrscht habe. Unter anderem habe Baldoni intime Szenen ohne Absprache hinzugefügt, unerwünschte Kommentare zu ihrem Körper gemacht und unangemessene Fragen gestellt. Blake behauptet außerdem, dass Baldoni und der Produzent Jamey Heath sie systematisch herabgewürdigt hätten. Trotz mehrerer Gespräche habe es keine nachhaltige Verbesserung gegeben. Baldonis Anwalt wies die Vorwürfe als unwahr und verleumderisch zurück.

Privat beweist Blake Lively allerdings Stärke, die sie offenbar auch aus ihrer Familie schöpft. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Ryan Reynolds, die als eines der sympathischsten Paare Hollywoods gelten, haben die Ankunft ihres vierten Kindes Anfang 2023 gefeiert. Ryan ist bekannt dafür, regelmäßig mit liebevollen und humorvollen Posts über seine Frau und Kinder in den sozialen Medien zu schwärmen. Die beiden gelten als eines der stabilsten Paare in der Filmwelt und meistern Privatleben und Karriere stets im Team. Mit vier Kindern im Haus sorge Blake nun vor allem dafür, dass der Weihnachtszauber für ihre Familie trotz Belastungen erhalten bleibt: "Familie ist ihr sicherer Hafen", verriet ein Insider.

Getty Images, Getty Images Collage: Blake Lively und Justin Baldoni

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

