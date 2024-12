Victoria Beckham ist an Weihnachten für die Drinks zuständig

Victoria Beckham (50) hat in einem Interview verraten, welche wichtige Rolle sie während der Weihnachtszeit in ihrer Familie übernimmt. Dabei gehört das Kochen definitiv nicht dazu. "Ich mache die Getränke", erklärte die Designerin während eines Interviews mit Zanna Roberts Rassi in der Folge von Hoda & Jenna vom 16. Dezember. Und fügte hinzu: "Ich bin die Barkeeperin – jemand muss das ja machen." Das kulinarische Zepter übernimmt dafür ihr Ehemann David Beckham (49). "David wird kochen, er ist tatsächlich ein wirklich guter Koch", erklärte Victoria weiter.

Bereits in einem früheren Interview hatte Victoria deutlich gemacht, dass sie in der Küche keine große Hilfe ist. Wie sie einst scherzhaft The Telegraph verriet, behauptet ihre Tochter Harper sogar, dass sie Wasser anbrennen könne. Kein Wunder also, dass die Verantwortung in der Küche bei David liegt. Auch ihr ältester Sohn Brooklyn bestätigte gegenüber der britischen Zeitung The Times, dass sein Vater stets der Hauptkoch im Hause Beckham war. Seine Liebe zum Kochen verdanke er genau diesen Momenten in der Küche mit seinem Vater. Brooklyn, der oft eigene Küchenexperimente auf seinen Social-Media-Kanälen teilt, erklärte zudem, dass er und seine Geschwister inzwischen sogar gerne alle zusammen kochen.

Neben der Küche und den Drinks spielt bei den Beckhams aber auch das Zwischenmenschliche eine große Rolle. Victoria und David haben gemeinsam vier Kinder: Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper. Die Familie genießt besonders zu Weihnachten ihre gemeinsame Zeit und laut Brooklyn zeigt sich die besondere familiäre Bindung auch beim gemeinsamen Kochen: "Wir nehmen das nicht als Wettbewerb", erklärte er, "es macht einfach Spaß." Die Beckhams stehen seit Jahren für eine starke Familienbande, und die meistert offenbar sogar die küchentechnischen Herausforderungen mit einer Prise Humor.

Getty Images David und Victoria Beckham, 2018

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham (v.l.) auf der Fashion Week in Paris

