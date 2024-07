Brooklyn plaudert über Familie: So sind Beckhams wirklich!

Brooklyn Peltz-Beckham (25) plaudert über seine berühmten Eltern Victoria (50) und David Beckham (49) aus dem Nähkästchen. Als Promi-Spross ist er daran gewöhnt, dass seine Mutter und sein Vater jede Menge Aufmerksamkeit auf sich ziehen – dennoch gibt es wohl einige Dinge, die die Öffentlichkeit nicht über die beiden weiß. "Sie lächelt sehr viel", berichtet Brooklyn laut People über Victoria. Über seinen Vater erzählt er, dass es "die kleinen Dinge" sind, die ihn wirklich glücklich machen. "Zum Beispiel Zeit mit seiner Familie zu verbringen und in seiner kleinen Hütte auf dem Land zu kochen. Mein Vater und ich haben immer gerne zusammen gekocht", erinnert er sich. Brooklyn schwärmt: "Ich könnte mir keine besseren Eltern wünschen."

Die Beckhams sind eine besonders eng vernetzte Familie. Gemeinsam mit seinen Eltern und seinen Geschwistern Romeo (21), Cruz (19) und Harper (12) genießt Brooklyn, so oft es geht, wertvolle Familienzeit. Besonders der traditionelle Sonntagsbraten soll den Beckhams heilig sein. Dazu gibt es Wein, Cocktails und Gesellschaftsspiele. "Wir reden nur und haben einfach Spaß. Es geht einfach darum, im Moment zu sein, etwas zu trinken, zu essen und die Gesellschaft des anderen zu genießen", erzählte Brooklyn laut Daily Mail.

Zusammengefasst wurden die Höhen und Tiefen im Leben des Promipaares erst kürzlich in der eigenen Netflix-Doku – in der Serie "Beckham" blicken David und Co. auf die Vergangenheit zurück und geben zudem intime Einblicke in ihr Privatleben. "Wir wissen nicht, wie wir die letzten 27 Jahre überstanden haben, aber wir haben es geschafft und haben eine erstaunliche Familie", schwärmte die Fußball-Legende kürzlich im "SmartLess"-Podcast und erklärte: "Einer der Gründe, warum ich den Dokumentarfilm machen wollte, war meine Familie. Ich wollte etwas haben, das unsere Geschichte festhält und uns für immer daran erinnert, wer wir sind."

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihren Kindern

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Cruz, David, Brooklyn, Victoria, Nicola und Harper Beckham feiern Weihnachten

