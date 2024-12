Von dieser Weihnachtstradition hält Prinz William nichts

Prinz William (42) hat kürzlich auf einer Veranstaltung über eine weihnachtliche Tradition gesprochen, an der er bisher noch nicht teilgenommen hat: das Tragen eines Weihnachtspullover. Bei einem festlichen Event in Wiltshire überreichte der zukünftige König Weihnachtsgeschenke an Kinder und wurde laut Hello! von dem 14-jährigen Dylan Potter zum Lachen gebracht, als dieser verriet, dass er gleich zwei Weihnachtspullis trage. William scherzte daraufhin: "Manche Leute besitzen gar keinen." Als man ihn fragte, warum er keinen trage, deutete er auf seinen neuen Adjutanten Mike Reynolds und sagte: "Das ist seine Schuld, ich werde ein Wörtchen mit ihm reden."

Während seines Besuchs äußerte William, dass er sich nicht wirklich bereit für Weihnachten fühle, aber dennoch gespannt darauf sei, den großen Tag mit 45 Familienmitgliedern zu verbringen. Die königliche Familie trifft sich traditionell in Sandringham – dort nehmen sie an einem Gottesdienst in der St.-Mary-Magdalene-Kirche teil und begrüßen anschließend die Öffentlichkeit beim jährlichen Spaziergang. Trotz des Festhaltens an diesen festlichen Traditionen gab William zu, dass er noch nie einen Weihnachtspullover getragen hat. Diese unverkrampfte Offenbarung zeigt den Prinzen von einer humorvollen Seite.

Neben den fehlenden Weihnachtspullovern hält sich die Familie von William, wie viele Royals, an altbewährte Traditionen. Gemeinsam mit seiner Frau Prinzessin Kate (42) und den Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) veröffentlicht William jedes Jahr eine persönliche Weihnachtskarte. Im Gegensatz zu vielen anderen ist das ausgewählte Foto meist nicht festlich, sondern zeigt die Familie oft im Urlaub oder an einem königlichen Wohnsitz. Diese Tradition spiegelt die besonderen Momente wider, die die Familie teilt, und zeigt die private Seite der Royals, abseits des königlichen Protokolls.

Getty Images Prinz William im Dezember 2024 bei einem Treffen der Mitglieder des 1. Bataillons des Mercian Regime

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

