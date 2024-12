Prinz William verteilt Weihnachtspräsente an Soldaten-Kinder

Prinz William (42) hat bei einer festlichen Feier Weihnachtsgeschenke an Kinder und Familien von Soldaten überreicht. In den Picton Barracks in Wiltshire traf der Prinz von Wales Mitglieder des 1. Bataillons des Mercian Regiments sowie deren Angehörige. Gemeinsam mit den Familien verbrachte William Zeit, um sich mit ihnen auszutauschen und ihre Anliegen zu hören. Besonders die Kinder freuten sich über die persönliche Aufmerksamkeit und die liebevoll verpackten Geschenke. Einige von ihnen nutzten die Gelegenheit, dem Prinzen selbstgemalte Bilder und kleine Aufmerksamkeiten zu überreichen. Durch seine Geste wollte William den Familien der Soldaten seine Wertschätzung zeigen und ihnen in der Vorweihnachtszeit eine Freude bereiten.

Als Oberst des Regiments nutzte William die Gelegenheit, um mit Soldaten und ihren Familien ins Gespräch zu kommen. Er lobte den Einsatz derjenigen, die über ihre Pflichten hinaus durch Fundraising und freiwillige Arbeit einen wichtigen Beitrag leisten. "Ihr Engagement ist von unschätzbarem Wert für die Gemeinschaft", betonte William gegenüber den Anwesenden. Ein besonderes Highlight der Feier war der Auftritt eines Fidschi-Chors, gebildet aus Soldaten des Regiments, der traditionelle Lieder vortrug und für eine besinnliche Stimmung sorgte. Die Soldaten stammen aus Fidschi und bringen ihre kulturellen Traditionen ins Regiment ein, was die Vielfalt innerhalb der Einheit bereichert. Die herzliche Atmosphäre spiegelte die enge Verbundenheit zwischen der königlichen Familie und den Streitkräften wider.

William ist bekannt für sein persönliches Engagement für die Streitkräfte und deren Angehörige. Bereits in der Vergangenheit hat er sich immer wieder für die Belange von Militärfamilien eingesetzt und betont, wie wichtig ihm der persönliche Kontakt sei. Seine eigene Erfahrung als ehemaliger Angehöriger der Royal Air Force prägt sein Verständnis für die Herausforderungen, denen Soldaten und ihre Familien gegenüberstehen. Gemeinsam mit seiner Frau Prinzessin Kate (42) legt er großen Wert darauf, ihre drei Kinder in dieses Engagement einzubeziehen und ihnen Werte wie Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn zu vermitteln. So ist es für die Familie selbstverständlich, Zeit mit den Angehörigen der Streitkräfte zu verbringen und ihre Unterstützung zu zeigen.

Getty Images Prinz William zu Besuch beim ersten Bataillon der Welsh Guards

Getty Images Prinz William, Remembrance Day 2021

