Dick Van Dyke (99) beeindruckt die Fans mit seinem Workout

Mit einem Fitnessvideo auf Instagram hat der legendäre Schauspieler Dick Van Dyke (99) seine Fans in Staunen versetzt: Der "Mary Poppins"-Star zeigt sich mit seinen 99 Jahren im Fitnessstudio, wo er eine Beinpress-Übung absolvierte – und zwar nicht nur mit beiden Beinen gleichzeitig, sondern auch individuell mit jedem einzelnen. Das Video, das von ihm selbst geteilt wurde, hat unzählige seiner Bewunderer inspiriert und motiviert. Sogar seine Schwiegerenkelin Aisling Van Dyke, die mit seinem Enkel Wes verheiratet ist, kommentierte begeistert: "Das liegt definitiv in den Genen!" In den Kommentaren lobte ein Fan: "Ich bewundere diesen Mann, dass er mit 99 Jahren immer noch trainiert!" Ein anderer scherzte: "Nach diesem Video habe ich keine Ausreden mehr!"

Die Fitnessroutine ist für Dick keineswegs neu – der Schauspieler betont seit Jahren, dass sie ein zentraler Bestandteil seines langen Lebens sei. Laut "Hello!" erklärte er in einem älteren Interview: "Es wird immer wichtiger. Wenn man alt wird, muss man auf die Beine achten, sonst kommt man nirgendwo mehr hin." Auch in seinem Buch "Keep Moving" rät der Schauspieler, täglich in Bewegung zu bleiben. Dabei spricht er offen über sein Alter: "Ich weiß, dass ich jeden Tag gehen könnte, aber es beunruhigt mich nicht. Ich habe das Gefühl, alles ist in Ordnung."

Dick Van Dyke ist seit Jahrzehnten eine Ikone des Showbusiness und zählt zu den beliebtesten Gesichtern Hollywoods. Mit Klassikern wie "Mary Poppins" und "Chitty Chitty Bang Bang" prägte er Generationen von Zuschauern. Trotz seiner Berühmtheit betont er, wie wichtig seine Familie und eine positive Einstellung für sein Wohlbefinden sind. Seine Ehe mit Arlene, die über 40 Jahre jünger ist als er, sorgt immer wieder für Schlagzeilen, doch die beiden zeigen der Welt, dass Liebe kein Alter kennt. Auch im hohen Alter bleibt Dick ein Symbol für Lebensfreude und Tatendrang – eine Inspiration für Fans aller Generationen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Van Dyke, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Van Dyke bei den Daytime Emmy Awards 2024

Anzeige Anzeige