So begann die Liebe von Dick Van Dyke und seiner Frau Arlene

Seit zwölf Jahren ist Dick Van Dyke (98) nun schon mit seiner Frau Arlene verheiratet. Im Interview mit Entertainment Tonight erinnert der Schauspieler sich jetzt zurück an den Tag, als er seine 46 Jahre jüngere Liebste zum ersten Mal getroffen hatte. Es war ein zufälliges Treffen im Jahr 2006 gewesen, bei dem Dick sich Hals über Kopf in die Make-up-Künstlerin verliebte. "Ich hatte noch nie in meinem Leben eine fremde Frau angesprochen. Aber sie ist an mir vorbeigegangen und ich bin aufgesprungen und meinte 'Hi. Ich bin Dick'", erzählt er. Für ihn war es, als wäre Arlene direkt aus einem Gemälde herausgestiegen, so schön hätte sie an dem Abend ausgesehen.

Allerdings entwickelte sich die Romanze zwischen den beiden nur sehr langsam. "Wir waren so lange befreundet, dass die Leute, denen ich davon erzählte, sich über [unsere Beziehung] freuten, während ich eher Angst hatte", gibt Arlene im selben Interview preis und schwärmt weiter: "Er ist immer fröhlich und einfach positiv. Er singt immer, und ich würde nie in der Öffentlichkeit singen. Er hat mich zum Singen gebracht. Er ist einfach ein sehr fröhlicher Mensch. Er beeinflusst alle anderen, fröhlicher und verspielter zu sein." Wie Dick ebenfalls scherzt, sei er halt "jung geblieben".

Mittlerweile gehört Dicks Name zu den allergrößten in Hollywood. Auch mit seinen 98 Jahren ist er noch als Schauspieler aktiv und erntete für seine Darbietung des Mystery Man in der Seifenoper "Days of Our Lives" im vergangenen Monat einen Emmy Award. Damit hält er den Rekord als ältester Empfänger dieses Preises aller Zeiten! Doch das ist ihm noch nicht genug: Er will unbedingt einen Oscar gewinnen, bevor er sich in Rente begibt, hatte er gegenüber dem Magazin nach seinem Gewinn verraten.

Getty Images Dick Van Dyke bei den Daytime Emmy Awards 2024

Getty Images Dick Van Dyke, Schauspieler

