Dieses "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar zeigt Gefühle

In der siebten Folge von Hochzeit auf den ersten Blick wird es gefühlvoll! Christian (31) und Emma sind das dritte Paar, das sich in der beliebten TV-Show das Jawort gibt. Die beiden lassen ihre Flitterwochen in Sri Lanka mit einem romantischen Abendessen ausklingen. Währenddessen reflektieren sie über die vergangenen Tage – und scheinen dabei im Liebesglück zu schweben. "Wenn das alles so weitergeht wie bisher, dann denke ich, kann ich in ein paar Wochen bestimmt auch von Liebe sprechen. [...] Wenn ich in Emmas Augen gucke, sehe ich eine gemeinsame Zukunft", offenbart der stellvertretende Bankfilialleiter im Einzelinterview.

Dieses Gefühl vermittelt er auch seiner frischgebackenen Ehefrau: Christian betont, dass er bei dem ganzen Trubel der gemeinsamen Hochzeitsreise nur einen Fokus gehabt habe: Emma. "Das größte Highlight war es, dich kennengelernt zu haben", erklärt er. Die sozialpädagogische Assistentin zeigt sich sehr erfreut über diese lieben Worte. Sie verrät im Einzelinterview, ebenfalls Gefühle für den 31-Jährigen zu haben. "Es sind bei uns viele, viele Gemeinsamkeiten und auch ein paar Unterschiede, aber ich finde es gut, so wie es ist, weil wir ja deswegen gematcht wurden – weil wir uns gegenseitig stärken können", gibt sie preis.

Das Paar zeigte sich während ihrer Flitterwochen sehr harmonisch. Dabei fingen diese gar nicht so einfach an: Ein gesundheitlicher Notfall bei Emma sorgte dafür, dass sie ihre Reise um einen Tag verschieben mussten. Zuletzt sorgte dann ein gefährlicher Vorfall während einer Safari dafür, dass die Beziehung der beiden ein wenig auf die Probe gestellt wurde. Christian und die Yogalehrerin trafen auf einen Elefanten, der ihnen ziemlich nahekam, was insbesondere bei Emma große Angst auslöste und ihr den Spaß verdarb. Daraufhin erklärte ihr Neu-Ehemann: "Ich mache mir jetzt schon ein paar Gedanken dazu, wie die gemeinsame Zukunft dann sein könnte, weil ich gerne Aktivitäten mache, die mit einem gewissen Nervenkitzel verbunden sind."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – seit 28. Oktober, immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

