Ex-PR-Beraterin verklagt Justin Baldoni und sein Krisenteam

Blake Livelys (37) Anschuldigungen gegen Justin Baldoni (40) ziehen weitere Konsequenzen nach sich. Wie die New York Times berichtet, sieht sich der Jane the Virgin-Star nun mit einer zweiten Anklage konfrontiert: Seine ehemalige Publizistin Stephanie Jones verklagt ihn, seine Produktionsfirma sowie seine PR-Beraterinnen und Ex-Mitarbeiterinnen Melissa Nathan und Jennifer Abel unter anderem wegen Verleumdung und Vertragsbruch. "Hinter dem Rücken von Jones stimmten sie sich heimlich mit Baldoni und Wayfarer [Studios] ab, um eine aggressive Medienverleumdungskampagne gegen Baldonis Filmkollegin zu starten und nutzten die Krise als Gelegenheit, um einen Keil zwischen Jones und Baldoni zu treiben und Jones öffentlich die Schuld für diese Verleumdungskampagne zuzuschieben, obwohl Jones nichts davon wusste oder daran beteiligt war", heißt es in den Gerichtsdokumenten.

Darüber hinaus wirft Stephanie ihrer ehemaligen Mitarbeiterin Jennifer vor, Dokumente ihres Unternehmens gestohlen und darauf ihre eigene PR-Firma RWA Communications aufgebaut zu haben. Demnach habe sie neben Justin und Wayfarer Studios auch andere Kunden abgeworben, weswegen sie nun nicht näher bezeichnete Schadensersatzforderungen und gerichtliche Anordnungen verlangt. "Bis heute zeigen Abel und Nathan mit dem Finger auf Jones, nachdem ihr eigenes Fehlverhalten ans Licht gekommen ist, und versuchen, Jones in der Branche zu diffamieren und anzugreifen", lautet es in der Klage. Bisher haben sich weder der 40-Jährige noch sein Team zu den Vorwürfen geäußert.

Dafür meldete sich der Schauspieler und Regisseur bereits zu den Behauptungen seiner It Ends With Us-Kollegin. Blake hatte vor wenigen Tagen eine Klage wegen sexueller Belästigung am Filmset und Rufschädigung eingereicht. Justin stritt diese Anschuldigungen ohne Zweifel ab. "Es ist beschämend, dass Frau Lively und ihre Vertreter solch schwerwiegende und kategorisch falsche Anschuldigungen gegen Herrn Baldoni, die Wayfarer Studios und ihre Vertreter erheben", betonte sein Anwalt in einer Stellungnahme gegenüber Mirror.

Getty Images Justin Baldoni im Januar 2018

Getty Images Blake Lively im August 2024

