Kein Streit an Weihnachten: Laura Lopes feiert mit Royals

Die Royals bereiten sich auf prächtige Weihnachten vor. "Wir werden in Norfolk, in Sandringham sein. Außerdem werden wir 45 Personen an Weihnachten sein. Es wird nicht leise, sondern laut", verkündete Prinz William (42) bei einem feierlichen Treffen in Wiltshire. Da haben sich die Royals einiges vorgenommen. Selbstverständlich werden die ranghöchsten Mitglieder wie König Charles (76), Königin Camilla (77) laut Mirror am Weihnachtstisch Platz nehmen. Doch eine Einladung zum Fest ist ungewöhnlich: Der Prinz möchte das Fest mit seiner Stiefschwester Laura Lopes (46) verbringen.

Laura ist die Tochter von Königin Camilla und ihrem Ex-Mann Andrew Parker Bowles. Trotz des ranghöchsten Status ihrer Mutter halten sie und ihr Bruder Tom Parker Bowles (50) sich weitestgehend aus den Royal-Angelegenheiten heraus. Nicht zuletzt liegt das an einigen vergangenen "schrecklichen Streitereien" zwischen den Stiefgeschwistern. Im 2010 erschienenen Buch "Harry and William" von Katie Nicholl schreibt die Autorin über das angespannte Verhältnis zwischen den Stiefgeschwistern. "William und Laura hatten früher schreckliche Streitereien darüber, wer für ihre zerbrochenen Elternhäuser verantwortlich sei. William würde Camilla für all den Schmerz beschuldigen, den sie seiner Mutter, Prinzessin Diana (✝36), zugefügt hatte, was Laura in Wut versetzte." Solch einen Vorwurf ließ die leidenschaftliche Kunstexpertin nicht auf sich sitzen. Laut Katie konterte sie mit den Worten: "Dein Vater hat mein Leben ruiniert!"

Zu Weihnachten scheint sich der Streit aber wieder gelegt zu haben. Sogar ihr Bruder verkündet, dass er dieses Jahr erstmals am royalen Fest teilnehmen werde. Auch bei ihnen scheint seit einem Monat überraschend der Frieden zu herrschen. In der Vergangenheit reagierte ihr Bruder Tom im "The New Agents"-Podcast auf Anschuldigungen von Prinz Harry (40). Der Royal hatte in seiner Biografie die Behauptung aufgestellt, dass Camilla seinen Vater aus reiner Strategie geheiratet haben solle. Dem Sohn der Königin gefielen diese Worte gar nicht. "Es ist mir egal, was andere Leute sagen, aber das war kein Spiel. Sie hat einfach den Menschen geheiratet, den sie liebt. Das ist alles", betonte Tom im Podcast.

Julian Herbert/Getty Images Tom Parker Bowles, Laura Lopes, Prinz Harry und Prinz William bei der Hochzeit von Charles & Camilla

Hugo Burnand/Pool/Getty Images Die Royals bei der Hochzeit von König Charles und Camilla im Jahr 2005

