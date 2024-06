Königin Camilla strahlt mit ihren Kindern beim Royal Ascot

Auch in diesem Jahr versammelt sich das britische Königshaus beim Royal Ascot. Anlässlich des berühmten Pferderennens mischten sich überraschend zwei Gäste unter die Besucher, mit denen wahrscheinlich die wenigsten Royal-Fans gerechnet haben: Königin Camilla (76) wurde von ihren zwei Kindern Laura Lopes (46) und Tom Parker Bowles (49) begleitet! Wie die Bilder, die Hello! vorliegen, zeigen, warf sich das familiäre Trio zu dem prestigeträchtigen Anlass mächtig in Schale: Während Camilla in einem royalblauen Kleid alle Blicke auf sich zog, trug ihre 46-jährige Tochter passend dazu ein ebenfalls blaues Dress – Tom hingegen wählte einen eleganten Anzug, den er mit einem Zylinder kombinierte.

Für viele Fans mag der Auftritt von Tom und Laura überraschend kommen – denn eigentlich meiden die Geschwister überwiegend die Öffentlichkeit. "Sie sind beide relativ unauffällig, wenn man ihre [royalen] Verhältnisse bedenkt, und so mögen sie es auch. Sie schätzen ihre Privatsphäre", verriet bereits ein Insider gegenüber Page Six. Obwohl ihre Mutter die Frau des amtierenden Monarchen König Charles (75) ist, verbindet Tom und Laura kaum etwas mit der royalen Familie – nicht einmal einen Titel bekamen sie bei der Krönung von Camilla.

Dennoch sollen Laura und ihr älterer Bruder ein gutes Verhältnis zu dem britischen Königshaus pflegen – Lauras Tochter Eliza war sogar Blumenmädchen bei der Hochzeit von Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) gewesen. Nur zu einem Mitglied der royalen Familie soll das Verhältnis angespannt sein: Prinz Harry (39) bezeichnete Camilla in seiner Biografie "Reserve" als "Bösewicht" und behauptete, dass die heute 76-Jährige seinen Vater Charles nur aus strategischen Gründen geheiratet habe – sein Stiefbruder war von diesen Vorwürfen alles andere als begeistert gewesen. "Es ist mir egal, was andere Leute sagen, aber das war kein Spiel. Sie hat einfach den Menschen geheiratet, den sie liebt. Das ist alles", reagierte Tom in dem Podcast "The News Agents".

