Ryan Reynolds ist beeindruckt von Taylor Swifts Leistung

Ryan Reynolds (48) hat seiner engen Freundin Taylor Swift (35) nach Abschluss ihrer erfolgreichen "Eras Tour" ein besonderes Kompliment gemacht. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach der Schauspieler am Sonntag über seine Beziehung zu der Patin seiner Kinder und verriet, welchen Wunsch er für die 35-Jährige hat: "Ich habe Taylor vor einiger Zeit gesagt, dass ich mir wünsche, sie hätte die Gelegenheit, sich selbst aus dem Publikum zu beobachten – sei es auch nur für einen Moment."

Er und seine Frau Blake Lively (37) haben gemeinsam drei Konzerte der Eras Tour besucht, darunter im Oktober in New Orleans und im Mai in Madrid. Nach einem der Konzerte teilte Ryan auf Instagram seine Bewunderung für Taylor: "Ich verstehe nicht, wie viel unglaubliche Arbeit, Sorgfalt, Talent und Disziplin Taylor aufbringt, um ein solches Erlebnis zu schaffen", schrieb er und fügte hinzu: "Das Einzige, was schade ist, ist, dass sie nicht im Publikum sein kann, um zu sehen und zu fühlen, was alle anderen erleben."

Ryan, Blake und Taylor sind seit 2015 enge Freunde und wurden oft zusammen gesehen – sei es auf Partys oder zuletzt bei Spielen der Kansas City Chiefs, um Taylors Freund Travis Kelce (35) zu unterstützen. Als Zeichen ihrer Freundschaft benannte Taylor sogar Charaktere in ihrem Song "Betty" nach den drei Kindern von Ryan und Blake: James (10), Inez (8) und Betty (5). Der Song erschien auf ihrem Album "Folklore" im Jahr 2020.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Ryan Reynolds bei einem Footballspiel der Kansas City Chiefs im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Blake Lively, Ryan Reynolds und Hugh Jackman, Oktober 2023

Anzeige Anzeige