Patentante der Kids: Ryan Reynolds schwärmt von Taylor Swift

Taylor Swift (34) und Ryan Reynolds (48) haben kürzlich für Klarheit über die Rolle der Sängerin in der Familie des Schauspielers gesorgt. Taylor hat bereits vor Kurzem gegenüber ihren Fans auf Instagram bekannt gegeben, dass sie die Patin der Kinder von Blake Lively (37) und Ryan Reynolds ist. Die Aussage löste in der Öffentlichkeit eine Welle der Zustimmung aus. Taylor und das Schauspieler-Ehepaar gelten schon seit Jahren als enge Freunde und wurden schon mehrfach gemeinsam gesichtet. Bislang hatten sich aber weder Ryan noch Blake zu Taylors Neuigkeiten geäußert – zumindest bis jetzt!

In einem Interview mit Deadline am 13. November erklärte Ryan Reynolds: "Sie ist die Patin meiner Töchter." Der "Free Guy"-Star scherzte, dass er sich geehrt fühle, wie Taylor Swift diese Rolle in den sozialen Medien hervorhebe. Er betonte außerdem, wie weitreichend Taylors Instagram-Beitrag gewesen sei, in dem sie auch seine und Hugh Jackmans Arbeit an Deadpool & Wolverine gelobt hatte – ein Post, der 273 Millionen Follower erreicht hat. "Das war wirklich süß", fügte Reynolds hinzu.

Die Verbindung von Taylor Swift zu Blake Lively und Ryan Reynolds besteht bereits seit einigen Jahren. Die Freunde verbringen häufig Zeit miteinander, und ihre gegenseitige Wertschätzung zeigen sie oft in den sozialen Medien. So besuchte Ryan zusammen mit Blake Taylors Eras Tour in New Orleans und teilte danach eine überschwängliche Konzertkritik. "Der wichtigste Grund, warum ich diese Show nie vergessen werde, ist die Art und Weise, wie sie Menschen auf so vielen Ebenen verbindet", schrieb der 48-Jährige im Oktober auf Instagram. Taylor hat sogar Anspielungen auf die Kinder von Ryan und Blake in ihrem Song "Betty" untergebracht, was die besondere Bindung zwischen ihnen noch einmal unterstreicht.

Anzeige Anzeige

Elsa/Getty Images Taylor Swift, Blake Lively, Ryan Reynolds und Hugh Jackman bei einem NFL-Spiel, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Emma McIntyre/Getty Images for American Cinematheque // Julien DE Rosa/Afp via Getty Images Blake Lively, Ryan Reynolds und Taylor Swift

Anzeige Anzeige