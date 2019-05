Diesen Sommer wird Topmodel Barbara Meier (32) in Venedig den Bund fürs Leben schließen! Im Mai vergangenen Jahres hatte ihr Partner Klemens Hallmann während der Filmfestspiele in Cannes ganz romantisch um die Hand der Germany's next Topmodel-Siegerin von 2007 angehalten. Und nun sind die beiden Turteltauben noch einmal nach Frankreich gereist, um dort die eine oder andere Filmpremiere in mediterranem Ambiente auszukosten!

An der Côte d’Azur wirkte das zukünftige Ehepaar total verliebt und vertraut. Im Hotel Martinez genossen Barbara und Klemens ihren Lunch sichtlich und hatten nur Augen füreinander. Bei der Filmpremiere von "The Dead Don't Die" mit Superstars wie Selena Gomez (26) und Tilda Swinton (58) strahlten die beiden schließlich auf dem roten Teppich um die Wette. In seiner Instagram-Story outete sich das Model als Fan von Tilda und schrieb: "Ich liebe sie einfach."

Kurz vor ihrem Reisestart hatte Barbara sich in Berlin aufgehalten und dort ihren Junggesellinnenabschied gefeiert. Mit diesem Event hatten ihre Freundinnen sie vollkommen überrascht. "Da fliegt man nach Berlin, weil man denkt, man muss zu einem wichtigen Meeting und wird mit einer megacoolen Junggesellinnen-Abschieds-Party überrascht", postete sie auf ihrem Instagram-Account. Die nächste große Sause dürfte für Barbara nun wohl die Hochzeitsfeier in Venedig sein.

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann im Mai 2019 in Cannes

Getty Images Barbara Meier im Mai 2019 beim Filmfestival in Cannes

Instagram / barbarameier Barbara Meier bei ihrer Junggesellinnen-Abschiedsparty in Berlin im Mai 2019

