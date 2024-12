Wolke sieben: Julian Claßen teilt Knutschfotos mit Palina

Julian Claßen (31) könnte momentan wohl kaum glücklicher sein. Anfang November überraschte der Influencer seine Fans mit der Nachricht, dass er wieder in festen Händen ist. Seither teilt der Ex von Bibi Heinicke (31) fleißig Pärchen-Content mit seiner Partnerin Palina. Auf Instagram beglückt Julian seine Community nun mit drei niedlichen Schnappschüssen, auf denen deutlich wird, wie verliebt er in seine neue Freundin ist. Dazu schreibt er: "Auf der ganzen Welt." Mit den Worten spielt er auf die Entstehungsorte der Fotos an. So ist ein Bild beispielsweise in London, ein anderes in Hollywood entstanden.

Julians Fans feiern, was sie sehen! "Ich hoffe, ihr bleibt für immer zusammen und es gibt ganz viele kleine Stöpsel als Nachwuchs. Euren Humor muss man vererben. Von euch beiden", freut sich ein Nutzer. Ein anderer schließt sich an und tippt: "So ein tolles Paar. Palina ist auch so authentisch – macht einfach nur Spaß, euer Leben ein wenig 'begleiten' zu dürfen." Auch Palina hinterlässt Julian eine kleine Botschaft. Mit einem roten Herz-Emoji drückt sie offenbar ihre Freude über die niedliche Bilderreihe aus.

Bevor Julian mit Palina zusammenkam, führte er rund zwei Jahre eine Beziehung mit Tanja Makarić (27). Die Trennung der Profischwimmerin nahm den 31-Jährigen stark mit. Daraus machte er aber kein Hehl und öffnete sich seinen Fans auf Instagram. "Ihr wisst alle, wie schwer Trennungen sein können. Mir geht es wirklich nicht gut, aber ich bin dankbar, gerade bei meiner Familie zu sein und bitte um euer Verständnis", teilte er nur kurze Zeit nach der Trennung mit.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Palina, Influencer

ActionPress Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2023

