Zweite Staffel von "Squid Game" macht zahlreiche Fans wütend

Nach über drei Jahren ist es endlich so weit: Am 26. Dezember 2024 kehrt die weltweit erfolgreichste Netflix-Serie Squid Game mit einer zweiten Staffel zurück. Die südkoreanische Erfolgsserie, die mit 2,2 Milliarden angesehenen Stunden Rekorde aufgestellt hat, setzt die mörderischen Spiele fort. Im Zentrum steht erneut Spieler 456, Gi-hun, gespielt von Lee Jung-Jae (52). Statt seinen gewaltigen Gewinn zu genießen, ist er auf der Suche nach den Verantwortlichen des Spiels.

Die Handlung der neuen Staffel setzt drei Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel an und verspricht nicht nur neue Spiele, sondern auch eine geladene Geschichte voller Wendungen. Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk verriet, dass Staffel 2 den Auftakt für eine eng verbundene, übergreifende Handlung bis zur kommenden dritten Staffel bildet. Fans dürfen sich auf sieben Folgen freuen, doch das Finale dürfte für hitzige Diskussionen sorgen – ein gemeiner Cliffhanger wurde bereits angekündigt. "Wenn [die Fans] das Ende von Staffel 2 sehen, werden sie sehr wütend auf mich sein", verriet Hwang in einem Interview mit Digital Spy.

Seit der Erstveröffentlichung im Jahr 2021 hat "Squid Game" nicht nur den Streamingdienst Netflix revolutioniert, sondern auch seine Hauptdarsteller zu internationalen Stars gemacht. Insbesondere Lee zog viel Aufmerksamkeit auf sich und erhielt prestigeträchtige Auszeichnungen wie den Emmy. Hinter den Kulissen ist Hwang bekannt für seine akribische Arbeit an Drehbüchern, was sich in der komplexen wie packenden Erzählweise der Serie widerspiegelt. Die Fans können sich freuen: Während Staffel 2 mit einem Cliffhanger enden soll, muss niemand allzu lange auf die Fortsetzung warten: Staffel 3 ist fast fertiggestellt und erscheint im darauffolgenden Jahr.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hwang Dong-hyuk und Lee Jung-jae, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lee Jung-jae , Schauspieler

Anzeige Anzeige