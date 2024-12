Endspurt: Brittany Mahomes' Baby könnte jederzeit kommen

Patrick Mahomes (29) und seine Frau Brittany (29) werden schon sehr bald wieder Eltern! Wie der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs in einem Interview mit Netflix verrät, steht die Geburt ihres dritten Kindes kurz bevor. "Es kann jeden Tag so weit sein", erklärt der Sportler. Besonders die intensiven Footballspiele der Saison haben der werdenden Mutter in den vergangenen Wochen wohl einiges abverlangt, so Patrick. Das wolle er im Schwangerschaftsendspurt nun vermeiden: "Ich muss echt versuchen, sie während der Footballspiele nicht so zu stressen."

Trotz ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft war Brittanys Terminkalender im Dezember noch sehr voll. Neben einigen Besuchen von Patricks Spielen stattete die US-Amerikanerin mit ihren Kindern vor einigen Tagen dem Weihnachtsmann einen Besuch ab. Außerdem wurden Brittany und Patrick vergangene Woche bei der Abschlussfeier von Taylor Swifts (35) "The Eras"-Tour gesichtet, bei der sie mit der Sängerin selbst sowie Patricks Teamkollegen Travis Kelce (35) feierten.

Kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes stehen Patrick und Brittany auch vor einer wichtigen Entscheidung: Wer werden die Paten des neuen Mahomes-Babys werden? Gerüchten zufolge sollen wohl keine Geringeren als ihre Freunde Taylor und Travis diese besonderen Rollen übernehmen! Die beiden Stars gelten angeblich als die Favoriten, da sie nicht nur für ihre starken Familienwerte bekannt sind, sondern auch eine tiefgehende Freundschaft mit Pat und Britt haben. Eine enge Quelle bestätigte gegenüber The Sun: "Patrick und Brittany lieben es, Zeit mit Travis und Taylor zu verbringen." Auch ihre Kinder Sterling und Bronze seien große Fans der beiden.

Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kids Sterling Skye und Patrick "Bronze" Lavon, Dezember 2024

Travis Kelce, Patrick Mahomes, Brittany Mahomes und Taylor Swift (v.l.n.r.)

