So anders ist Rebecca Ries' neue Beziehung mit ihrem Gök

Rebecca Ries hat in ihrem Göktug Göker ihr großes Glück gefunden. Die zwei lernten sich bei Temptation Island V.I.P. kennen, wo die Reality-TV-Bekanntheit ursprünglich mit ihrem damaligen Partner Adrian Alian (28) teilnahm. Ihre neue Beziehung mit dem Verführer, mit dem sie ein Kind erwartet, macht sie sehr glücklich und sei ganz anders als mit ihrem Ex. "Gök ist ein ehrlicher Mensch und ist immer loyal mir gegenüber", schwärmt Rebecca im Interview mit Promiflash.

Mit ihrem Ex-Partner scheint die 29-Jährige einige negative Erfahrungen gemacht zu haben, die sie so mit ihrem Gök nun nicht mehr hat. Gegenüber Promiflash betont sie: "Gök würde mir niemals schaden wollen und alles an ihm ist einfach ein kompletter Unterschied im Vergleich zu Adrian." Was genau alles zwischen ihr und dem Ex-Bachelorette-Boy vorgefallen ist, ist unklar. In der Vergangenheit wurde allerdings gemunkelt, dass er Rebecca untreu gewesen sein soll, was er via Instagram auch gestand. "Ich habe mich in Hamburg nicht verhalten, als wäre ich in einer Beziehung. [...] Ich habe mich sehr respektlos gegenüber Rebecca verhalten."

Nach all dem Drama bei "Temptation Island V.I.P." und Co. scheint Rebecca nun mit Gök die Stabilität gefunden zu haben, nach der sie in ihrer vorherigen Beziehung gesucht hat. Wie die zwei völlig überraschend beim Wiedersehen des Reality-Formats enthüllten, werden sie 2025 Eltern. Aktuell befindet sich die baldige Mama in der 24. Schwangerschaftswoche – das Geschlecht ihres Babys wollen sie im Januar im Rahmen einer großen Gender-Reveal-Party verkünden.

Instagram / goekbreezy Göktug "Gök" Göker, Verführer bei "Temptation Island VIP" 2024

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Adrian Alian, TV-Stars

