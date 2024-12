Heidi Klum feiert Weihnachten mit der Familie im Partnerlook

Supermodel Heidi Klum (51) und ihr Mann Tom Kaulitz (35) sind in Weihnachtsstimmung! Gemeinsam mit Zwillingsbruder Bill (35) posieren sie in roten Pyjamas vor ihrem festlich geschmückten Tannenbaum. Die Weihnachtsgrüße teilt der Tokio-Hotel-Sänger auf seinem Instagram-Account. Die Drei sind aber nicht allein, im Hintergrund verstecken sich weitere Familienmitglieder. Augenscheinlich geben sich Tochter Leni (20) und ihr langjähriger Freund Aris Rachevsky links neben dem Baum ein Weihnachtsküsschen. Der gesamte Klum-Kaulitz-Clan kommt zum Fest zusammen und feiert im Partnerlook mit lustigen roten Weihnachtsmützen.

Auch Heidi selbst gibt ihren 12,3 Millionen Followern einen kleinen Einblick in das Fest der Familie. In einem Post mit über zehn verschiedenen Instagram-Videos zeigt sie den gemeinsamen Spaß im Schneegestöber. In den Beiträgen erkennt man eine Menge Freude, während sie die Berge mit einem Plastikschlitten heruntersausen. "Aspen im Dezember 2024", kommentiert die GNTM-Chefin und gibt damit preis, dass dieses Jahr im Luxus-Skigebiet in den Rocky Mountains gefeiert wird.

Einen Tag zuvor teilt Heidi sexy Weihnachtsgrüße auf der Social-Media-Plattform. In einem schwarzen Look aus Spitze und großen Fellschuhen posiert die 51-Jährige vor dem Kamin. Mit den Worten "Weihnachtsmann, kommst du heute Abend durch meinen Kamin?", leitete sie die Feiertage ein. Schon seit fast einer Woche scheint die Familie gemeinsam Urlaub zu machen, für die Liebsten haben sich alle ein paar Tage Urlaub genommen. Glücklich teilt Heidi ein brandaktuelles Video, wie sie ihrem Ehemann einen Kuss im Winterwunderland gibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Henry, Lou und Joahn Samuel, Leni und Heidi Klum, Bill und Tom Kaulitz im Ski-Urlaub, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige