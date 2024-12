Sexy Weihnachtsfotos: Heidi Klum posiert in schwarzer Spitze

Heidi Klum (51) sendet ihren Fans in diesem Jahr ganz besondere Weihnachtsgrüße. Auf Instagram teilt das Model jetzt nämlich eine Reihe an Schnappschüssen, auf denen sie sexy vor einem Kamin posiert. Währenddessen trägt sie ein aufreizendes Outfit aus schwarzer Spitze mit dazu passendem Rock und rundet den Look mit riesigen schwarzen Fellschuhen ab. Dazu schreibt sie: "Weihnachtsmann, kommst du heute Abend durch meinen Schornstein?"

Darüber hinaus beweist die GNTM-Chefin auch in ihrer Story, dass sie total in Weihnachtsstimmung ist. Heidi veröffentlicht ein Video, in dem sie sich im Auto befindet, laut Mariah Careys (55) berühmten Weihnachtssong "All I Want for Christmas Is You" mitsingt und in die Kamera strahlt. Auch ihre Kopfbedeckung verrät, dass sie voller Freude über das besinnliche Fest ist: Sie trägt eine Weihnachtsmannmütze, die der Namen ihres Ehemanns Tom Kaulitz (35) ziert.

Die 51-Jährige genießt aber nicht nur die Feiertage in vollen Zügen, sondern sorgte kürzlich auch dafür, dass sie weiße Weihnachten bekommt. Da sie in ihrer Heimat Los Angeles eher nicht in den Genuss von Schnee kommt, machte sich Heidi gemeinsam mit ihrer Familie auf den Weg in ein Skigebiet in Aspen, Colorado. Auf Bildern im Netz posierte sie mit dem Tokio Hotel-Mitglied, dessen Bruder Bill Kaulitz (35) und ihren vier Kids Henry (19), Lou (15), Johan (18) und Leni (20) warm eingemummelt und in Skimontur auf der Piste.

Getty Images Heidi Klum im November 2024

Instagram / heidiklum Henry, Lou und Joahn Samuel, Leni und Heidi Klum, Bill und Tom Kaulitz im Ski-Urlaub, Dezember 2024

