Nach 16 Jahren: Twenty4tims Mutter Christina ist verlobt

Influencer Twenty4tim (24) und seine geliebte Mama Christina sind ein Herz und eine Seele. Passend zum Fest der Liebe gibt es nun erfreuliche Neuigkeiten: Tims Stiefvater Sven ist vor ihr auf die Knie gegangen und sie hat Ja gesagt. Die Verlobung macht die Patchworkfamilie freudig mit einem romantischen Posting auf Instagram öffentlich. "Nach 16 Jahren habe ich Ja gesagt", schwärmt Christina zu einem Kussfoto mit Sven, auf dem sie freudig ihren Verlobungsring in die Kamera hält.

Die Reaktionen lassen dabei nicht lange auf sich warten. Nicht nur die Community scheint Christina und Sven das Liebesglück von ganzem Herzen zu gönnen, sondern auch eine Vielzahl prominenter Gesichter. "Herzlichen Glückwunsch", schreibt unter anderem Danni Büchner (46). Paulina Ljubas (28) schließt sich an und schwärmt: "Herzlichen Glückwunsch euch beiden, lieb euch so zusammen." Tim lässt es sich natürlich auch nicht nehmen, seiner Mama zum Antrag zu gratulieren. Sichtlich gerührt, kommentiert er: "Ich habe so geheult."

Wie nah sich Tim und Christina stehen, machen sie regelmäßig auf Social Media deutlich. In diesem Jahr zog der 24-Jährige als einer von zwölf Kandidaten ins Dschungelcamp ein. Christina und ihr Partner Sven begleiteten ihn in den zwei Wochen sogar bis nach Australien, um ihn vor Ort zu unterstützen – mit Erfolg! Tim setzte sich im Urwald durch und sicherte sich einen begehrten Platz im großen Finale. Am Ende landete er auf dem dritten Platz.

Instagram / kampi.c Webstar Twenty4tim (r.) mit seiner Mutter Tina und seinem Stiefvater Sven

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im November 2024

