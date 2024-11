Was sagt Twenty4tims Mama Christina zu seiner Brust-OP?

Twenty4tim (24) störte sich an seinen zu großen Brustdrüsen und ließ sich deswegen operieren. Der Eingriff war nicht risikofrei, weswegen seine Mama Christina Kampmann sich große Sorgen machte. "Ich verstehe, dass er sich so fühlt und warum er sich so fühlt. Denn dieses Gefühl ist ja nicht erst mit 24 gekommen. Das Gefühl, das so zu haben, ist ja schon länger da und ich kann mich da hineinversetzen", erklärt sie im RTL-Interview und fügt hinzu: "Als Mama macht man sich natürlich dennoch Sorgen und hat Angst, dass was schiefgeht."

Umso glücklicher ist Christina jetzt, dass die Operation gut verlaufen und ihr Sohn mit dem Ergebnis superglücklich ist. "Er war vorher schon positiv, aber ich merke, dass ihm das alles noch mal einen Schub gegeben hat. Er ist jetzt noch selbstbewusster", schwärmt die 53-Jährige. Tim habe ihr zwar von dem Vorhaben erzählt, dass er seinen Plan dann auch wirklich in die Tat umsetzt, wusste Christina nicht. Auch das war für sie aber kein Problem: "Viele Leute denken immer, dass ich alles weiß. Doch das ist nicht so und das ist auch gut so. Welche Mama weiß schon alles von ihrem Kind? Ich habe meiner Mutter früher auch nicht alles erzählt und das ist auch gut so."

Kurz nach dem Eingriff war Tim noch zu schwach, sich persönlich bei seinen Followern zu melden. Das übernahm ein guter Kumpel des Influencers, der Entwarnung gab. Wenig später meldete sich der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat dann selbst via Instagram zu Wort: "Ich bin einfach noch viel zu erschöpft." Auch wenn die Nacht in Ordnung gewesen sei, komme er ohne Schmerzmittel nicht aus: "Mitten am Abend hatte ich noch relativ starke Blutungen."

Instagram / twenty4tim Twenty4tim bei einer Untersuchung im Jahr 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Oktober 2024

