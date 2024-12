Adrian Alian freut sich für seine schwangere Ex Rebecca Ries

Bis vor einigen Monaten war Adrian Alian (28) noch mit Rebecca Ries zusammen gewesen. Doch während ihrer gemeinsamen Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. kam es letztendlich zur Trennung. Mittlerweile ist Rebecca wieder in festen Händen – und erwartet mit ihrem neuen Partner auch noch ein Baby! Das verkündete sie beim großen Wiedersehen der Verkupplungsshow vor einigen Tagen. Im Temptation-Special mit Calvin Kleinen (32) auf YouTube verrät ihr Ex jetzt, dass er beim Wiedersehen eigentlich einen Plan verfolgen wollte. Er hatte vor, Becca für das Ende der Beziehung zwischen den beiden verantwortlich zu machen. Doch dass sie im Leben weitermacht und an ihre Zukunft denkt, warf ihn kurzerhand aus der Bahn. "Aber ich freue mich für sie. Das ist doch etwas Schönes! Ich weiß, dass das ihr Traum war", meint er in dem Interview.

Die Trennung von Rebecca und Adrian verlief alles andere als friedlich. Tatsächlich brach der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer sein Aufenthalt auf der Temptation-Insel und seine Beziehung mit der Brünetten kurzerhand ab, als er Rebecca mit dem Verführer Göktug Göker tanzen sah. Als die beiden dann wieder aufeinandertrafen, warf er ihr an den Kopf: "Ich hab so einen Abturn auf diese Frau, ich ekel mich gerade auch. Also, ich bin kurz davor zu kotzen, wirklich!" Dabei hat der 28-Jährige keine weiße Weste: Er ist Rebecca in den vergangenen Jahren nämlich auch schon fremdgegangen.

Tatsächlich ist es Gök, mit dem Rebecca letztendlich nach der Show zusammengekommen ist – und es ist auch der Verführer, mit dem sie ihr Baby erwartet. Im Interview mit Promiflash verriet sie, dass sie in ihrer neuen Beziehung sehr viel glücklicher sei als vorher. "Gök ist ein ehrlicher Mensch und ist immer loyal mir gegenüber. Gök würde mir niemals schaden wollen und alles an ihm ist einfach ein kompletter Unterschied im Vergleich zu Adrian", stellte sie damals bereits klar. Obwohl das gemeinsame Kind nicht geplant war, freuen sich die werdenden Eltern dennoch sehr darauf.

Instagram / whoisbeccs Göktug Göker und Rebecca Ries, Dezember 2024

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Realitystar

