Diese Stars treten bei neuer "Wer weiß denn sowas?"-Folge an

Die Quizsendung Wer weiß denn sowas? sorgt für einen unterhaltsamen Start ins neue Jahr. In der letzten Folge dieses Jahres treten der Entertainer Jürgen von der Lippe (76) und der Komiker Christoph Maria Herbst (58) im Comedy-Duell gegeneinander an. Der Autor und der "Stromberg"-Darsteller werden am 30. Dezember um die Wette raten und mit einer guten Prise Humor auf das neue Jahr einstimmen.

In der ersten Folge von 2025 stellen sich der TV-Moderator Eckart von Hirschhausen (57) und die Autorin Carola Holzner der kniffligen Herausforderung. Am 2. Januar werden sich der Arzt und die Notfallmedizinerin das Duell der Doktoren liefern. Am darauffolgenden Abend werden sich Natalia Wörner (57) und Francis Fulton-Smith bei "Wer weiß denn sowas?" wiedersehen. Die beiden Schauspieler standen im vergangenen Jahr gemeinsam in "Die Diplomatin" vor der Kamera.

Kai Pflaume (57) und die Teamchefs Bernhard Hoëcker (54) und Elton (53) laden seit 2015 prominente Gäste in die Quizshow ein. Der Moderator fühlt regelmäßig zahlreichen Promis mit Fragen auf den Zahn. Vor Kurzem traten sogar die Hollywood-Stars Tom Wlaschiha (51) und Ralf Möller (65) gegeneinander an. Mit nur einem Euro mehr auf dem Konto konnten Bernhard und Ralf den Sieg holen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eckart von Hirschhausen, Kabarettist

Anzeige Anzeige

ARD / Morris Mac Matzen Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton in "Wer weiß denn sowas?"

Anzeige Anzeige