Diese Hollywood-Stars treten bei "Wer weiß denn sowas?" an

In der Quizshow Wer weiß denn sowas? fühlt Moderator Kai Pflaume (57) regelmäßig zahlreichen Prominenten mit kniffligen Fragen auf den Zahn. Auch die Gäste der nächsten Woche versprechen wieder gute Unterhaltung. Besonders interessant könnte das bevorstehende Duell der Hollywood-Ikonen werden: Wie ARD verkündet, steigt der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha (51), der durch seine Rolle des mysteriösen Jaqen H'ghar in der Serie Game of Thrones internationale Erfolge feierte, in den Rätselring. Gegen ihn tritt niemand Geringeres als Gladiator-Star Ralf Möller (65) an.

Neben dem Hollywood-Duell dürfen sich die Zuschauer auch auf weitere spannende Quiz-Zweikämpfe freuen. Sänger Tim Bendzko (39) wird versuchen, sich im Musiker-Duell gegen Schlagerikone Marianne Rosenberg (69) zu beweisen. Guido Cantz (53) und Bernd Stelter (63) werden sich das Duell der Comedians liefern. Auch am Freitag, dem letzten Sendetermin der Woche, wird es nochmal lustig: Da stellen sich die Komiker Bülent Ceylan (48) und Moritz Neumeier der "Wer weiß denn sowas?"-Herausforderung.

Wer trotz "Wer weiß denn sowas?" immer noch nicht genug vom Rätseln hat, darf sich freuen: Seit wenigen Wochen läuft die neue Staffel von The Masked Singer. Auch in diesem Jahr machen es zahlreiche Promis den Zuschauern wieder schwer und versuchen, ihre Identität hinter kreativen Kostümen zu verbergen. Am vergangenen Samstag wurde jedoch bereits ein Geheimnis gelüftet: Hinter der Lady-Ananas-Maske kam die deutsche Schauspielerin Maren Kroymann zum Vorschein.

Anzeige Anzeige

ARD Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton bei "Wer weiß denn sowas?"

Anzeige Anzeige

Joyn / Willi Weber "The Masked Singer" Kandidat Lady Ananas

Anzeige Anzeige

Anzeige