Paola Maria feiert sechsten Geburtstag von Sohn Leonardo

Paola Maria (31) ist total stolz und glücklich: Ihr Sohn Leonardo hat Geburtstag. Den sechsten Geburtstag ihres ältesten Sohnes feiert die Influencerin ausgiebig mit Ballons, Piñata und Minecraft-Torte. Zu dem süßen Foto mit ihren Söhnen schreibt Paola: "Für dich beginnt jetzt nochmal ein neuer Lebensabschnitt. Du kommst nächstes Jahr in die Schule, und ich merke, wie du von Tag zu Tag erwachsener wirst." Die zweifache Mutter schwärmt davon, wie sehr ihr Großer auf seinen kleinen Bruder achtet. Paola freut sich, dass sie sich mittlerweile gut mit Leonardo unterhalten kann. Sogar seine Gefühle könne er seiner Mama bereits gut erklären.

"Manchmal schaue ich dich an und kann es gar nicht fassen, wie groß du geworden bist", fügt die ehemalige YouTuberin hinzu. Paola erinnert sich: "Ich bin sehr, sehr dankbar, dich als mein erstes Kind gehabt zu haben. Du hast mir das Mama-Sein sehr leicht gemacht. Du warst so ein einfaches Baby." Dass ihr Sohn nächstes Jahr in die Schule kommt, ist für die Content-Creatorin ein Grund zur Freude, aber stimmt sie auch etwas traurig. "Das fühlt sich an, als ob du jetzt so langsam deinen eigenen Weg findest", erkennt die Beauty.

Ihre lieben Geburtstagsgrüße endet die Social-Media-Bekanntheit mit besonders süßen Worten: "Wenn du mich brauchst, bin ich immer da. Ich werde für immer und ewig an deiner Seite sein. Ich liebe dich unendlich." Ihre beiden Söhne hat Paola gemeinsam mit ihrem Ex-Ehemann Sascha Koslowski (38) bekommen. Das Paar ist seit 2023 offiziell geschieden. Die zweifache Mama geht seitdem mit ihrem Freund Alexander Thoss durchs Leben.

Instagram / paola Influencerin Paola Maria mit ihren Söhnen

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

