Simone Biles und Jonathan Owens feiern Weihnachten im Hotel

Simone Biles (27) und ihr Ehemann Jonathan Owens (29) haben dieses Jahr ein etwas anderes Weihnachtsfest verbracht. Anstatt den Heiligabend zu Hause zu genießen, mussten die beiden die Nacht in einem Hotel verbringen, da Jonathan für sein Team, die Chicago Bears, zum Spiel gegen die Seattle Seahawks antreten musste. "Weihnachten sieht ein bisschen anders aus, wenn dein Mann sich im Hotel melden muss", schrieb Simone dazu in ihrer Instagram-Story am 25. Dezember. Doch sie machte das Beste daraus und verbrachte den Nachmittag bei festlichen Drinks mit Torrie Brown, der Freundin von Bears-Spieler Marcedes Lewis.

Für die Feiertage muss sich Simone inzwischen stark anpassen: Als sie im November das Spiel der Bears gegen die Detroit Lions in Detroit besuchte, organisierte sie ein Thanksgiving-Essen zu Hause, während sie zwischen ihren Reisen hin und her flog. "Wir lassen einfach einen Koch kommen und alles zubereiten", erklärte sie damals dem Magazin Us Weekly. Einige von Jonathans Teamkollegen, die keine Familie in der Gegend hatten, kamen vorbei, um einen Teller mitzunehmen. Für die Olympiasiegerin bedeutet das Leben als Ehefrau eines NFL-Spielers, sich an den intensiven Spielplan der Liga zu gewöhnen.

Privat gibt es für das Paar dennoch gute Nachrichten. Seit ihrer Hochzeit im April 2023 arbeiten Simone und Jonathan an ihrem neuen gemeinsamen Zuhause. Nachdem der Umzug aufgrund der NFL-Saison verschoben wurde, freuen sie sich nun darauf, nach dem Saisonende endlich einzuziehen. Das Traumhaus, das sie gerade fertigstellen lassen, beinhaltet unter anderem eine Poollandschaft, ein Barbecue-Areal, eine eingelassene Trampolinfläche und sogar einen halben Basketballplatz – eine Mischung aus Eleganz und sportlichem Spaß, die perfekt zu ihren aktiven Lebensstilen passt.

Getty Images Simone Biles und Jonathan Owens, Turnerin und Footballspieler

Instagram / simonebiles Simone Biles mit ihrem Mann Jonathan Owens im Juli 2023

