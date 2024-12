Adrian Alian behauptet: Gök ist Rebecca Ries fremdgegangen

Adrian Alian (28) erhebt schwere Vorwürfe gegen Göktug Göker, den aktuellen Freund seiner Ex-Freundin Rebecca Ries. In einem Interview mit Calvin Kleinen (32) für das Format "Let's talk about Temptation, Baby!" erklärt Adrian, dass Gök Rebecca betrogen haben soll. "Gök ist nicht so ein Unschuldslamm, wie er tut. Er ist zweigleisig gefahren während der Beziehung mit Rebecca", behauptet er und beruft sich dabei auf vermeintliche Beweise in Form von Chatverläufen. Angeblich soll zudem eine Frau bei Gök zu Hause gewesen sein, mit der auch "etwas gelaufen" sein soll – direkt bevor er mit Rebecca in den Urlaub reiste.

Adrian hat die Anschuldigungen bereits während des Wiedersehens von Temptation Island V.I.P. angesprochen, woraufhin Göktug alles abstritt. Doch im Backstage-Bereich ging es dann wohl hoch her: Wie der 28-Jährige jetzt erklärt, habe Gök ihn dort konfrontiert und gefragt, woher er diese Informationen habe. Für Adrian ein klares Indiz: "Da muss ja was dran sein, wenn du so durchdrehst." Rebeccas neuer Freund bestreitet Adrians Vorwürfe allerdings trotzdem vehement im Gespräch mit Calvin. Laut ihm beziehe sich Adrian auf eine Frau, mit der er vor seiner Teilnahme bei "Temptation Island V.I.P." lediglich etwas Lockeres hatte – sie habe Gefühle für ihn gehabt, er aber nicht für sie. Beide hatten sich dann als Verführer bei der Show beworben, sie habe aber keine Zusage bekommen.

Rebecca scheint auch unbeeindruckt von den Vorwürfen ihres Ex Adrians zu sein. Unter einem TikTok-Video des Interviews witzelt sie: "Willkommen bei Staffel zwei von 'Adrians Märchenstunde'." Die 29-Jährige hatte beim "Temptation Island V.I.P."-Wiedersehen enthüllt, dass sie nach der Show mit Gök zusammengekommen ist – und mit ihm nun ein Baby erwartet! Sie und ihr neuer Partner freuen sich wahnsinnig über die Schwangerschaft und dürfen ihren Nachwuchs Ende April auf der Welt begrüßen.

