Schwangere Rebecca Ries verrät den Geburtstermin ihres Babys

Rebecca Ries und Göktug Göker werden bald Eltern! Erst vor wenigen Tagen überraschten die zwei Realitystars beim Temptation Island V.I.P.-Wiedersehen ihre Kollegen und Fans nicht nur mit der Nachricht, dass sie zusammen sind, sondern auch ein gemeinsames Kind erwarten. Und wie die baldige Mama nun in ihrer Instagram-Story verrät, ist sie auch in der 24. Schwangerschaftswoche. In etwas mehr als vier Monaten können sie und ihr Partner ihr Baby in den Armen halten – der errechnete Geburtstermin ist der 20. April.

Aktuell habe die 29-Jährige mit ein paar Schwangerschaftsbeschwerden zu kämpfen, wie sie im Interview mit Promiflash erzählte. So habe sie Stimmungsschwankungen und sei oft müde. In den vergangenen Monaten habe sie noch stärkere Symptome gehabt, die sich etwas gelegt hätten: "Mittlerweile geht's mir wieder gut, außer dass ich extreme Rückenschmerzen habe." Gelüste habe sie nicht viele – nur auf Süßigkeiten könne sie gerade kaum verzichten.

Rebecca und Göktug waren sich in der diesjährigen Staffel von "Temptation Island V.I.P." nähergekommen – an der die Beauty eigentlich mit ihrem damaligen Partner Adrian Alian (28) teilnahm, um ihre Treue zu testen. Dieser brach das Experiment nach ein paar Folgen ab, da Rebecca ihm zu vertraut mit Gök war. Aus dem Flirt zwischen den beiden entwickelte sich nach der Show mehr, seit einigen Monaten sind sie nun fest zusammen und wollen im Januar auch eine gemeinsame Wohnung beziehen – ab Ende April wohnen sie dort dann zu dritt.

Instagram / whoisbeccs Göktug Göker und Rebecca Ries, Dezember 2024

Instagram / goekbreezy Göktug "Gök" Göker, Verführer bei "Temptation Island VIP" 2024

