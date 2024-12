Emma Fernlund braucht Zeit, um das Umut-Drama zu verarbeiten

Erst vor wenigen Wochen trennten sich die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27) und machten sich gegenseitig schwere Vorwürfe. Zuletzt schienen sich die Realitystars aber wieder anzunähern. In ihrer Instagram-Story gibt die Blondine nun ein kurzes Update. "Wegen der Situation mit Umut: Ich verstehe natürlich [...], dass ihr alle wissen wollt, was der Stand der Dinge ist, aber Leute, mit dem, was passiert ist, mit mir in der Öffentlichkeit Schluss zu machen, mit allen möglichen Faktoren – ihr kennt ja nur die Spitze des Eisbergs – fühle ich mich nicht wohl dabei, die Situation mit Umut jetzt schon zu kategorisieren und das für mich einzuordnen. Das möchte ich einfach nicht. Ich brauche Zeit dafür", stellt sie klar.

Für sie sei die Situation noch lange nicht geklärt, wie sie weiter betont: "Es wird viel gesprochen. Das Thema ist für mich nicht vom Tisch. Es gibt einige Themen, die für mich noch nicht vom Tisch sind." Bevor sie sich selbst nicht im Klaren darüber sei, was nun der Stand mit Umut ist, könne sie ihren Followern auch noch kein endgültiges Status-Update geben. Dennoch verbringe sie derzeit ihren Geburtstag mit dem ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer.

Umut hatte seine Fans Mitte Dezember mit den Trennungs-News überrascht. Damals veröffentlichte er in seiner Instagram-Story ein wütendes Statement: "Das zwischen Emma und mir ist vorbei. Ich mache es direkt über diesen Weg und es gibt kein Zurück mehr, sonst bin ich noch in dieser toxischen Schei*e gefangen und finde keinen Ausweg mehr." Kurz darauf warfen sie sich gegenseitig vor, dem jeweils anderen fremdgegangen zu sein. Zuletzt stellten sich die beiden einem klärenden Gespräch – wieder zusammen sind sie aber wohl dennoch nicht, wie Umut erklärte: "Wir hatten ein Gespräch. Und an den vermeintlichen Insider, [der meint], dass wir zusammen sind – nein, wir sind nicht zusammen."

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin, 2024

Instagram / emmashealth_ Umut Tekin und Emma Fernlund im Januar 2024

