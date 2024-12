Ganz lässig: Angelina Jolie mit Vivienne in L.A. unterwegs

Angelina Jolie (49) wurde am Freitag mit ihrer Tochter Vivienne Jolie-Pitt (16) beim gemeinsamen Shoppen in Los Angeles gesichtet. Auf Bildern, die Page Six vorliegen, trug die Schauspielerin ein elegantes, fast komplett schwarzes Outfit, bestehend aus einem langen Trenchcoat, passender Hose und Nude-Heels, während sie mit ein paar großen Einkaufstaschen und offenen Haaren durch Sunset Row lief. Ihr Gesicht bedeckte sie dabei mit einer großen schwarzen Sonnenbrille.

Ihre Tochter Vivienne setzte auf einen entspannten Look: Sie trug einen hellblauen Pullover mit Sternenmotiv, kombiniert mit einer Khakihose und Sneakers. Das Duo schien das milde Winterwetter in Kalifornien zu genießen und strahlte gute Laune und Ausgeglichenheit aus. Erst kürzlich wurde Angelina bei einem Shoppingausflug mit ihrer Tochter Zahara (19) in Paris gesichtet – ebenfalls eine seltene Gelegenheit, die Familie in privaten Momenten zusammen in der Öffentlichkeit zu erleben. Die sechsfache Mutter wird nur selten in Begleitung ihrer Kinder abgelichtet, da sie und ihre Familie großen Wert auf Privatsphäre legen. Angesichts ihres Prominentenstatus ist dies jedoch nicht immer leicht durchzusetzen.

Angelina, die alle ihre Kinder mit Brad Pitt (61) teilt, hat in der Vergangenheit immer wieder über das Leben im Rampenlicht gesprochen und betont, wie wichtig ihr der Schutz ihrer Familie ist. In einem Interview erwähnte sie kürzlich, dass keiner ihrer Kinder besonders daran interessiert sei, selbst in der Öffentlichkeit zu stehen. "Sie sind sehr privat", erklärte sie und betonte, dass besonders Shiloh dies sehr ernst nehme. Die Kinder blieben in den letzten Jahren trotz des intensiven öffentlichen Interesses weitgehend im Hintergrund. Angelinas Ausflüge mit ihren jüngeren Kindern sind deshalb eine seltene, herzliche Erinnerung an ihren Alltag als Mutter.

Getty Images Angelina Jolie und Shiloh Jolie-Pitt

Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021

