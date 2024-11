Angelina Jolies Kinder lernen sie durch Filme neu kennen

Angelina Jolie (49) hat offenbart, dass ihre Kinder begonnen haben, einige ihrer alten Filme anzuschauen. Sie finde es faszinierend, durch ihre Augen zu sehen, wer sie damals war. In einem Interview mit FOX 5 DC anlässlich ihres neuen Films "Maria" erzählte die Schauspielerin, dass sie persönlich nicht gerne ihre früheren Filme ansehe. Ihre Kinder sprechen jedoch manchmal darüber. "Ich schaue sie mir nicht an, aber einige meiner Kinder erzählen mir, dass sie etwas gesehen haben, als ich jünger war, und das erinnert mich an diese Zeit", sagte Angelina. Es sei für sie interessant, zu erfahren, wie ihre Kinder sie zum damaligen Zeitpunkt wahrnehmen, im Gegensatz zu der Person, die sie heute ist.

Auch mit Fragen zu verschiedenen früheren Projekten des Hollywoodstars rufen ihre Kinder bestimmte Erinnerungen und Gefühle hervor. Diesen Prozess finde Angelina sehr interessant, wie sie im Interview verriet. Die Mutter von sechs Kindern – Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) sowie die Zwillinge Knox (16) und Vivienne (16) –, die sie mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (60) hat, sprach auch über die Privatsphäre ihrer Familie. In einem Interview mit "Good Morning America" im November teilte Angelina mit, dass keines ihrer Kinder derzeit vor der Kamera stehen möchte. "Sie sind alle ziemlich privat", sagte sie und fügte hinzu, dass besonders Shiloh äußerst zurückhaltend sei. "Sie wurden nicht mit Privatsphäre geboren. Ich hoffe also, dass sie diese haben können, wenn sie älter werden. Wir werden sehen", erklärte sie weiter.

Trotz ihrer Karriere im Rampenlicht legt die Schauspielerin großen Wert darauf, ihren Kindern ein gewöhnliches Leben zu ermöglichen. Kürzlich besuchte sie zusammen mit ihrem Sohn Knox die Governors Awards in Los Angeles. Angelina glänzte in einem creme- und goldfarbenen Kleid, während Knox mit rasiertem Kopf und im eleganten schwarzen Anzug stolz an ihrer Seite stand. Solche gemeinsamen Auftritte sind selten, da die Familie normalerweise die Öffentlichkeit meidet. Seit ihrer Trennung bemühen sich Angelina und Brad, das Wohl ihrer Kinder in den Vordergrund zu stellen und ihnen trotz ihrer Berühmtheit eine behütete Kindheit zu ermöglichen.

Getty Images Angelina Jolie bei der "Maria"-Premiere in Hollywood im Oktober 2024

Getty Images Angelina Jolie und Knox Jolie-Pitt, Governors Awards 2024

