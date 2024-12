Großes Finale: Netflix bestätigt dritte "Squid Game"-Staffel

Fans der südkoreanischen Erfolgsserie Squid Game dürfen sich freuen: Netflix hat nun offiziell bestätigt, dass nach der kürzlich erschienenen zweiten Staffel auch eine dritte folgen wird. Diese soll 2025 erscheinen und gleichzeitig das Ende der Geschichte rund um die Hauptfigur Seong Gi-hun markieren. Regisseur Hwang Dong-hyuk hatte jüngst erklärt, dass ursprünglich geplant gewesen sei, die Handlung der beiden letzten Staffeln in einer einzigen Staffel zusammenzufassen. Um tiefer in einzelne Handlungsstränge eintauchen zu können, habe man sich aber doch dafür entschieden, die Geschichte aufzuteilen.

Die zweite Staffel, die seit wenigen Tagen bei Netflix verfügbar ist, endet mit einem dramatischen Twist: Seong, der Spieler mit der Nummer 456, erlebt tragische Verluste, während es erneut zu einer Konfrontation mit dem mysteriösen Frontmann kommt. In der dritten Staffel soll dieser Konflikt zwischen Seong und seinem maskierten Gegenspieler weiter eskalieren, wie der Streamingdienst bekannt gab. Im Mittelpunkt der finalen Episoden stehe die Entschlossenheit des Hauptcharakters, die tödlichen Spiele ein für alle Mal zu beenden. Regisseur Hwang deutete im Interview mit The Hollywood Reporter jedoch an, dass Seongs Erfahrungen aus der zweiten Staffel starke Spuren bei ihm hinterlassen hätten.

"Squid Game" hat seit Erscheinen der ersten Staffel im Jahr 2021 nicht nur eine weltweite Fangemeinde hinter sich versammelt, sondern auch zahlreiche gesellschaftliche Debatten angestoßen. So solle laut Regisseur Hwang die dritte Staffel auch die tieferliegende Botschaft verdeutlichen, die die Erfolgsserie seit Anbeginn in sich trägt: eine schonungslose Auseinandersetzung mit menschlichen Werten in Extremsituationen. Die letzte Staffel stehe somit für mehr als nur ein Finale – es sei ein Schlusspunkt, der die gesamte Serie entscheidend prägen wird.

Netflix Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Oh Young-soo in "Squid Game"

Getty Images Der "Squid Game"-Cast im Juni 2022 in Los Angeles

