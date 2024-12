So hart war Germain-Trennung für "Temptation Island"-Jessi

Beim finalen Lagerfeuer von Temptation Island V.I.P. machte Germain mit seiner Partnerin Jessica Hnatyk Schluss. Bis zur Ausstrahlung der letzten Folge musste die Influencerin deswegen schweigen. Auf Instagram teilt Jessi nun ihre Gedanken über die schwierige Zeit nach der Trennung von Germain: "Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Du kommst aus einem Format raus, in dem deine Beziehung gescheitert ist, von der du dachtest, dass diese perfekt sei, und du weißt auf einmal gar nicht, wo dir der Kopf steht."

Kurz vor den Dreharbeiten zog Jessi für ihren Freund nach Berlin. Dass ihre Beziehung gescheitert ist, wollte die Ex on the Beach-Bekanntheit zunächst nicht wahrhaben. "Ich habe versucht, an der Beziehung festzuhalten, aber es sollte so sein. Auf Dauer wären wir beide einfach nicht glücklich gewesen, denn wie so oft reicht Liebe manchmal einfach nicht aus, wenn man komplett andere Lebensansichten hat", erklärt Jessi und fügt hinzu: "Am schlimmsten aber war es für mich, die ganze Zeit so tun zu müssen, als würde es mir gut gehen, obwohl ich innerlich so gebrochen war."

Auch wenn der gesellschaftliche Druck sie innerlich "fast aufgefressen" habe, geht es Jessi jetzt wieder besser. "Mittlerweile ist viel Zeit vergangen, und ich kann sagen, ich bin wieder glücklich. Ich habe viel gelernt, viel dazugewonnen, und was mich nicht tötet, macht mich nur stärker", reflektiert die einstige Are You The One?-Kandidatin.

Anzeige Anzeige

Instagram / germain_e Jessi und Germain, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige