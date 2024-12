War Adrian Alians vermeintlicher Seitensprung doch nur PR?

Vor ihrer Zeit bei Temptation Island V.I.P. soll Adrian Alian (28) seiner damaligen Partnerin Rebecca Ries fremdgegangen sein. Beim Wiedersehen der Show verriet der ehemalige Bachelorette-Kandidat dann, dass der Fremdgehvorwurf von den beiden nur erfunden wurde, um in weitere Shows zu kommen. Im YouTube-Format "Let's talk about Temptation, Baby!" mit Calvin Kleinen (32) spricht Adrian nun Klartext, was wirklich dahintersteckt: "Ich will jetzt nicht sagen, dass das komplett gelogen war. Es gab eine Geschichte mit mir und einer anderen Frau, aber ich bin nicht fremdgegangen oder sonst was."

Adrian räumt jedoch ein, dass es eine Situation gegeben habe, in der er mit mehreren Frauen in einem Raum gewesen war und geschlafen habe. "Und was davon war jetzt für die PR genau?", will Calvin wissen. "Dass ich fremdgegangen bin, damit wir auch für Temptation eine Story haben", entgegnet Adrian. Die beiden haben an einem cleveren Schachzug gearbeitet, um für die Insel der Versuchung interessant zu werden. Rebecca habe mitgespielt und laut Adrian auch nicht daran geglaubt, dass er wirklich fremdgegangen ist.

Rebecca scheint das jedoch anders zu sehen. "Du weißt, was du in Hamburg gemacht hast und ich finde es scheiße, dass du sagst, dass das PR war, weil das war keine PR und das weißt du auch und ich finde das nicht in Ordnung", ärgert sich die werdende Mama und fügt hinzu: "Ich weiß bis heute nicht, was wirklich passiert ist, aber du hast es selber zugegeben, dass du was gemacht hast." Sie führt weiter aus: "Egal, ob es für dich Fremdgehen war oder nicht – wenn man mit einer anderen Tusse im Bett liegt und sich einen blasen lässt, ist es für mich fremdgehen und das wissen wir beide."

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Adrian Alian, TV-Stars

Instagram / whoisbeccs Adrian Alian und Rebecca Ries

